В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 129 военных беженцев из Украины, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 26,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 11 августа в Эстонии временная защита распространяется на свыше 33 587 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.