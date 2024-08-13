За последнюю неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 26,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 11 августа в Эстонии временная защита распространяется на свыше 33 587 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.