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Минюст рассматривает возможность продажи одной из тюрем и ввоза иностранных заключенных

rus.postimees.ee
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Erik Tikan

Министр юстиции Лийза Пакоста предложила правительству варианты экономии средств в тюремной системе, которые включают в себя продажу или консервацию одной из тюрем, а также сдачу мест в тюрьмах в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными, пишет Rus.ERR.

Пакоста подтвердила внесение правительству предложений, но сказала, что о деталях говорить пока рано. По словам министра, есть много альтернатив.

«Говоря по памяти, начиная с того, что мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду и вплоть до того, что сделаем Airbnb, образно говоря», - сказала министр юстиции.

За десять лет число заключенных сократилось более чем на 1200 и Министерство юстиции прогнозирует продолжение этой тенденции, поскольку к несовершеннолетним в основном не применяется наказание в виде тюремного заключения, сроки заключения под стражу становятся короче и растет доля освобождаемых условно-досрочно.

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