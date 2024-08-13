Министр юстиции Лийза Пакоста предложила правительству варианты экономии средств в тюремной системе, которые включают в себя продажу или консервацию одной из тюрем, а также сдачу мест в тюрьмах в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными, пишет Rus.ERR.
Минюст рассматривает возможность продажи одной из тюрем и ввоза иностранных заключенных
Пакоста подтвердила внесение правительству предложений, но сказала, что о деталях говорить пока рано. По словам министра, есть много альтернатив.
«Говоря по памяти, начиная с того, что мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду и вплоть до того, что сделаем Airbnb, образно говоря», - сказала министр юстиции.
За десять лет число заключенных сократилось более чем на 1200 и Министерство юстиции прогнозирует продолжение этой тенденции, поскольку к несовершеннолетним в основном не применяется наказание в виде тюремного заключения, сроки заключения под стражу становятся короче и растет доля освобождаемых условно-досрочно.