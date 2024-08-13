В результате ДТП пострадали два велосипедиста

Первое ДТП случилось около полудня на перекрестке улиц Тяхе и Рийа. 62-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Volvo XC60, которым управляла 40-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в больницу для обследования.

Вечером того же дня, около семи часов, на улице Яама, рядом с автобусной остановкой Паю, 7-летний мальчик, катавшийся на велосипеде по велосипедной дорожке, врезался в электрический щит. Ребенок также был доставлен в больницу для осмотра.