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В результате ДТП пострадали два велосипедиста

Эйли Арула
, журналист
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Водителям, пострадавшим в авариях, потребовалась медицинская помощь.
Водителям, пострадавшим в авариях, потребовалась медицинская помощь. Фото: Sille Annuk

В понедельник в Тарту произошли два ДТП, в которых пострадали велосипедисты - пожилой мужчина и семилетний мальчик.

Первое ДТП случилось около полудня на перекрестке улиц Тяхе и Рийа. 62-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Volvo XC60, которым управляла 40-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в больницу для обследования.

Вечером того же дня, около семи часов, на улице Яама, рядом с автобусной остановкой Паю, 7-летний мальчик, катавшийся на велосипеде по велосипедной дорожке, врезался в электрический щит. Ребенок также был доставлен в больницу для осмотра.

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