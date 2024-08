Прибыль LHV начала сокращаться в годовом сравнении

В июле этого года чистая прибыль LHV составила 12,1 миллиона евро. Из дочерних компаний AS LHV Pank заработал чистую прибыль в размере 12,1 миллиона евро, AS LHV Varahaldus - 88 000 евро, а AS LHV Kindlustus - 126 000 евро. В то же время LHV Bank Ltd зафиксировал чистый убыток в размере 192 000 евро.