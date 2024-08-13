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Прибыль LHV начала сокращаться в годовом сравнении

Ромет Креэк
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Главное здание банка LHV.
Главное здание банка LHV. Фото: Svetlana Aleksejeva

Если у Coop Pank показатели прибыли уже какое-то время остаются ниже уровня прошлого года, то у LHV ситуация была значительно лучше. Однако в июле и LHV показал снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле этого года чистая прибыль LHV составила 12,1 миллиона евро. Из дочерних компаний AS LHV Pank заработал чистую прибыль в размере 12,1 миллиона евро, AS LHV Varahaldus - 88 000 евро, а AS LHV Kindlustus - 126 000 евро. В то же время LHV Bank Ltd зафиксировал чистый убыток в размере 192 000 евро.

В июле прошлого года чистая прибыль LHV составляла 13,5 миллиона евро. AS LHV Pank заработал 11,9 миллиона евро чистой прибыли, LHV Bank Limited - 1,4 миллиона евро, AS LHV Varahaldus - 0,4 миллиона евро, а AS LHV Kindlustus - 0,1 миллиона евро чистой прибыли.

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