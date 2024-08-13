Согласно исследованию, проведенному по заказу Союза фармацевтических предприятий Эстонии, 61% людей предпочитают искать информацию о лекарствах в интернете.
Евросоюз планирует полностью перейти на электронные инструкции к лекарствам
Электронные инструкции к лекарствам становятся все более популярными: 72% населения положительно или нейтрально относятся к чтению инструкций на компьютере, телефоне или планшете. Среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет этот показатель достигает 80%, а даже среди людей старше 75 лет 63% читают инструкции онлайн.
«Результаты исследования показывают, что жители Эстонии действительно интересуются теми лекарствами, которые они принимают. 87% опрошенных заявили, что всегда или иногда читают инструкции. Это очень положительно, ведь основная цель инструкции - предоставить пациенту достоверную информацию о свойствах и правильном использовании лекарства», - подчеркнула руководитель проекта e-PIL Союза фармацевтических предприятий Ийви Аммон.
Она добавила, что те, кто не читает бумажную инструкцию, в основном делают это потому, что уже получили необходимую информацию от врача или фармацевта. Около 18% респондентов отметили, что текст на бумажных инструкциях слишком мелкий, что является одним из главных недостатков.
Специалисты отмечают, что важность своевременного обновления и доступности информации о лекарствах сложно переоценить. «Электронные инструкции позволяют гораздо быстрее донести до пациентов обновленную информацию о препарате, чем это возможно с печатным текстом. Это особенно важно с точки зрения безопасности пациентов. Если современные технологии позволяют предоставить информацию в удобном цифровом формате, мы должны двигаться в этом направлении. Важно, чтобы люди привыкли использовать надежные интернет-ресурсы, такие как регистр лекарств Эстонии, ведь случайные советы из интернета могут представлять угрозу для здоровья», - добавила Аммон.
На сегодняшний день большинство людей все еще предпочитают бумажные инструкции, но результаты опроса показывают, что в будущем многие готовы перейти на цифровые решения. Даже среди пожилых людей, как оказалось, высок процент тех, кто готов перейти на электронные инструкции: среди людей старше 75 лет 63% относятся к этому положительно или нейтрально.
Европа постепенно переходит к исключительно электронным инструкциям для пациентов. В ряде стран уже созданы порталы для удобного доступа к информации о лекарствах, как для пациентов, так и для медицинских работников. Электронные инструкции не только предоставляют самую свежую информацию, но и обладают другими преимуществами, такими как быстрый поиск по ключевым словам, возможность увеличения текста для людей с нарушениями зрения, а также доступность инструкции даже в случае потери упаковки.
Эстония начала пилотный проект в 2022 году, чтобы оценить, насколько безопасно и удобно отказаться от бумажных инструкций в упаковке для лекарств, используемых в больницах. На втором этапе проекта, который стартовал в начале 2024 года, к нему подключили лекарства, продающиеся в аптеках, но назначаемые и применяемые под контролем медицинских работников. Вначале проект охватил лишь несколько десятков упаковок, но в будущем возможно полное замещение бумажных инструкций электронными в Европейском союзе.
«Радует, что в случае отсутствия бумажной инструкции большинство людей все равно обратятся за информацией, будь то интернет или другие источники. Лишь семь процентов заявили, что не будут предпринимать никаких действий. 61% опрошенных сказали, что будут искать информацию в интернете. Однако важно продолжать информировать население о надежных источниках, таких как регистр лекарств Эстонии и Портал здоровья», - объяснила Аммон.
Опрос также показал, что происходит с бумажными инструкциями: 59% эстоноговорящих респондентов сохраняют их после открытия упаковки, тогда как 34% выбрасывают. Мужчины чаще выбрасывают инструкции, чем женщины. Среди русскоязычных респондентов половина (50%) сохраняют инструкции, а почти столько же (46%) их выбрасывают. «Поскольку упаковки лекарств в Эстонии редко содержат информацию на русском языке, русскоязычные жители привыкли искать информацию в цифровом формате», - отметила Аммон.
Среди людей моложе 50 лет 66% сохраняют бумажные инструкции, тогда как среди старших респондентов (50 лет и старше) это делают менее половины - 46%. «Особенно заметно, что люди среднего возраста ценят бумажные инструкции, что показывает их значимость как источника информации. Многие респонденты отметили, что сохраняют инструкцию, если лекарство новое, но выбрасывают, если оно уже использовалось ранее. Это логично и демонстрирует, что жители Эстонии в целом ответственно относятся к использованию лекарств», - добавила Аммон.
Целью опроса было выяснить, насколько жители Эстонии готовы к использованию цифровых инструкций. Опрос был проведен в апреле 2024 года исследовательским агентством Norstat методом телефонного интервью.