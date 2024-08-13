Евросоюз планирует полностью перейти на электронные инструкции к лекарствам

На сегодняшний день большинство людей все еще предпочитают бумажные инструкции, но результаты опроса показывают, что в будущем многие готовы перейти на цифровые решения. Даже среди пожилых людей, как оказалось, высок процент тех, кто готов перейти на электронные инструкции: среди людей старше 75 лет 63% относятся к этому положительно или нейтрально.

Европа постепенно переходит к исключительно электронным инструкциям для пациентов. В ряде стран уже созданы порталы для удобного доступа к информации о лекарствах, как для пациентов, так и для медицинских работников. Электронные инструкции не только предоставляют самую свежую информацию, но и обладают другими преимуществами, такими как быстрый поиск по ключевым словам, возможность увеличения текста для людей с нарушениями зрения, а также доступность инструкции даже в случае потери упаковки.

Эстония начала пилотный проект в 2022 году, чтобы оценить, насколько безопасно и удобно отказаться от бумажных инструкций в упаковке для лекарств, используемых в больницах. На втором этапе проекта, который стартовал в начале 2024 года, к нему подключили лекарства, продающиеся в аптеках, но назначаемые и применяемые под контролем медицинских работников. Вначале проект охватил лишь несколько десятков упаковок, но в будущем возможно полное замещение бумажных инструкций электронными в Европейском союзе.