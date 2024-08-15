БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ «Я здесь не из-за денег»: Яан Тоотс об имидже мэра, нарвских проблемах и беспринципности

Яан Тоотс стал мэром Нарвы десять месяцев назад. За это время город столкнулся с большим количеством трудностей, многие проблемы еще впереди. Rus.Postimees пообщался с Тоотсом и узнал, как он оценивает свою деятельность на посту мэра и чего ждет от будущего.
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- Яан, как Вы оцениваете ситуацию в Нарве на сегодняшний день и чего удалось достигнуть за десять месяцев в кресле мэра?