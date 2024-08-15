БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ «Я здесь не из-за денег»: Яан Тоотс об имидже мэра, нарвских проблемах и беспринципности

- Яан, как Вы оцениваете ситуацию в Нарве на сегодняшний день и чего удалось достигнуть за десять месяцев в кресле мэра?

- Оценивать должны жители города. Но сделать удалось немало важных вещей: во-первых, это первый квартирный дом со времен восстановления независимости. К 2026 будут готовы два арендных дома - мы получили деньги из Фонда справедливого перехода. Там будет 90 квартир, и предназначаться они будут для учителей, медсестр и других специалистов. Также начинается строительство новой гостиницы на Линда - мы уже дали право на проектирование, гостиница будет готова к 2027 году, деньги получены от Евросоюза.