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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ «Я здесь не из-за денег»: Яан Тоотс об имидже мэра, нарвских проблемах и беспринципности

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Мэр Нарвы Яан Тоотс.
Мэр Нарвы Яан Тоотс. Фото: Даниил Волоцкой

Яан Тоотс стал мэром Нарвы десять месяцев назад. За это время город столкнулся с большим количеством трудностей, многие проблемы еще впереди. Rus.Postimees пообщался с Тоотсом и узнал, как он оценивает свою деятельность на посту мэра и чего ждет от будущего. 

- Яан, как Вы оцениваете ситуацию в Нарве на сегодняшний день и чего удалось достигнуть за десять месяцев в кресле мэра?

- Оценивать должны жители города. Но сделать удалось немало важных вещей: во-первых, это первый квартирный дом со времен восстановления независимости. К 2026 будут готовы два арендных дома - мы получили деньги из Фонда справедливого перехода. Там будет 90 квартир, и предназначаться они будут для учителей, медсестр и других специалистов. Также начинается строительство новой гостиницы на Линда - мы уже дали право на проектирование, гостиница будет готова к 2027 году, деньги получены от Евросоюза.

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