Трамп похвалил Путина, сравнив его с лидером Северной Кореи: «Мы с ним поладим»

«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил. Он меня уважал. Надеюсь, что мы с ним снова поладим. Ты знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», - заявил Трамп в разговоре с миллиардером, который транслировался в соцсети X.

«Я знаю Путина, я знаю председателя Си, я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи. Я знаю каждого из них. И позвольте мне сказать вам, хотя люди будут говорить, что это ужасно. Но я не говорю ничего хорошего или плохого. Они на вершине своей игры. Они жесткие. Они умные. Они жестокие. И они будут защищать свою страну, любят они свою страну или нет. Они, вероятно, любят. Это просто другая форма любви. Но они будут защищать свою страну. Это жесткие люди на вершине своей игры. И когда они видят Камалу или когда они видят Байдена, "Сонного Джо", они даже не могут поверить в это», - традиционно сбивчиво проговорил Дональд Трамп.