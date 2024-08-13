Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал Путина хорошим переговорщиком в интервью бизнесмену Илону Маску.
Трамп похвалил Путина, сравнив его с лидером Северной Кореи: «Мы с ним поладим»
Дональд Трамп заявил в интервью Илону Маску, что намерен «поладить» с Россией, а Путин - хороший переговорщик.
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил. Он меня уважал. Надеюсь, что мы с ним снова поладим. Ты знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», - заявил Трамп в разговоре с миллиардером, который транслировался в соцсети X.
August 13, 2024
Трамп добавил, что такие люди как лидеры РФ, КНР и КНДР «будут защищать свои страны».
«Я знаю Путина, я знаю председателя Си, я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи. Я знаю каждого из них. И позвольте мне сказать вам, хотя люди будут говорить, что это ужасно. Но я не говорю ничего хорошего или плохого. Они на вершине своей игры. Они жесткие. Они умные. Они жестокие. И они будут защищать свою страну, любят они свою страну или нет. Они, вероятно, любят. Это просто другая форма любви. Но они будут защищать свою страну. Это жесткие люди на вершине своей игры. И когда они видят Камалу или когда они видят Байдена, "Сонного Джо", они даже не могут поверить в это», - традиционно сбивчиво проговорил Дональд Трамп.
В том же интервью, которое началось с сорокаминутной задержкой, Дональд Трамп назвал «глупостью» решение Джо Байдена разрешить Украине вступить в НАТО.
Что касается навыков переговорщика, то буквально вчера об этом говорил сам Путин на совещании со своими силовикам по ситуации в Курской области, где уже неделю продолжается военная операция ВСУ.
«Судя по всему - противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, - так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» - сказал в понедельник Путин.
Ранее Москва заявляла о готовности сесть за стол переговоров при согласии Киева отдать сразу четыре области страны. Киев считает требования Москвы неприемлемыми и настаивает на полном выводе российской армии со всей международно признанной территории Украины, включая Крым.
Маск утверждает, что его разговор с Трампом в соцсети X посмотрели миллиард раз. Тем временем Reuters обращает внимание, что беседа Дональда Трампа и Илона Маска «была омрачена» техническими проблемами, из-за которых она началась на 40 минут позже запланированного. Журналисты агентства назвали интервью «бессвязным».