ФОТО В серьезной аварии с участием автобуса Lux Express пострадали четыре человека

Перевод: Павел Соболев

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, автобус Lux Express двигался в направлении Таллинна и боковой частью столкнулся с фургоном, направлявшимся в сторону Пярну. Микроавтобусом управлял 59-летний мужчина, а автобусом - 42-летний мужчина, оба были трезвы и имели водительские права соответствующей категории. В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадал автомобиль Peugeot, следовавший за автобусом.

Водитель автобуса, двое пассажиров автобуса и водитель фургона были доставлены в больницу для осмотра их травм.

«По-видимому, серьезных травм нет», - сказал представитель полиции.

Движение транспорта на месте происшествия было затруднено. Пассажиры автобуса смогли продолжить свой путь на замещающем автобусе, который прибыл около 8 часов утра.

После столкновения на дорогу вылилось около 40 литров охлаждающей жидкости, которую спасатели покрыли абсорбентом.

По словам представителя Ляэнеского спасательного центра, спасатели наладили движение и помогли организовать пересадку пассажиров в замещающий автобус.

Пострадавший в аварии микрофургон. Фото: Postimees

Спасатели передали четверых пострадавших на попечение врачей скорой помощи, а позже очистили дорогу от последствий аварии.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, сообщить об этом по адресу ave.tigase@politsei.ee или по телефону 444 6652.

Место аварии в районе деревни Курена. Фото: Lääne prefektuur