В результате столкновения автобуса, микрофургона и легкового автомобиля на шоссе Таллинн-Пярну в районе деревни Курена в волости Тори сегодня вскоре после 7 часов утра пострадали четыре человека.
В серьезной аварии с участием автобуса Lux Express пострадали четыре человека
Перевод: Павел Соболев
В полиции сообщили, что, по предварительной информации, автобус Lux Express двигался в направлении Таллинна и боковой частью столкнулся с фургоном, направлявшимся в сторону Пярну. Микроавтобусом управлял 59-летний мужчина, а автобусом - 42-летний мужчина, оба были трезвы и имели водительские права соответствующей категории. В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадал автомобиль Peugeot, следовавший за автобусом.
Водитель автобуса, двое пассажиров автобуса и водитель фургона были доставлены в больницу для осмотра их травм.
«По-видимому, серьезных травм нет», - сказал представитель полиции.
Движение транспорта на месте происшествия было затруднено. Пассажиры автобуса смогли продолжить свой путь на замещающем автобусе, который прибыл около 8 часов утра.
После столкновения на дорогу вылилось около 40 литров охлаждающей жидкости, которую спасатели покрыли абсорбентом.
По словам представителя Ляэнеского спасательного центра, спасатели наладили движение и помогли организовать пересадку пассажиров в замещающий автобус.
Спасатели передали четверых пострадавших на попечение врачей скорой помощи, а позже очистили дорогу от последствий аварии.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, сообщить об этом по адресу ave.tigase@politsei.ee или по телефону 444 6652.