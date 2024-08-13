«Роль лидера оппозиции мне тесновата». Илья Яшин дал Дудю первое большое интервью после тюрьмы и подробно рассказал про обмен, Навального и политические планы. Главное из трехчасового интервью пересказала «Новая газета Европа».
Освобожденный по обмену политик Яшин дал интервью Дудю: ФСБшник сказал «мордой в пол поедешь»
После освобождения из тюрьмы политик Илья Яшин поучаствовал в пресс-конференции, вернулся к прямым эфирам на личном ютуб-канале и даже встретился со сторонниками в офлайне - в берлинском парке. Однако до этого момента ни у одного из журналистов не было возможности задать оппозиционеру все интересующие вопросы.
12 августа на ютубе вышло интервью Яшина Юрию Дудю - первый большой разговор после того, как сидевшего по антивоенной статье политика обменяли и доставили в Германию. Он среди прочего в деталях рассказал, как происходил обмен, а также о том, как силовики угрожали заключенным и просили не заниматься политикой за границей. Яшин вспомнил последнюю встречу с убитым в колонии Алексеем Навальным и вспомнил, как узнал, что его соратника больше нет.
На вопрос Дудя о том, как Яшин себя чувствует, политик признался, что испытывает противоречивые эмоции. С одной стороны, он очень рад и «опьянен свободой»: в частности, он встретился со своими родителями, которых смог увидеть и обнять впервые за долгое время. С другой стороны, он признался, что ощущает вину.
«Как будто я безбилетник, который оказался там, где не должен был оказаться, и занял чужое место. Я много раз говорил про то, что не соглашусь ни на какой обмен, и добивался, чтобы в обменные списки включили моих товарищей, которых в итоге в самолете не оказалось. <…> Откровенно говоря, просто взрывается мозг», - сказал он.
Обмен
За полторы недели до обмена к Яшину в ПКТ (помещение камерного типа - Прим. ред.) пришел сотрудник колонии и «очень рекомендовал» написать прошение о помиловании Владимиру Путину. По словам политика, он решил, что это «какой-то троллинг» и «тонкая шутка».
Через день после этого к Яшину в камеру приехал первый заместитель главы управления ФСИН, который начал «прямо наезжать», уговаривая его попросить Путина о помиловании. Политик отказался.
«Конечно, тут у меня уже возникли сомнения о том, что идет некий дипломатический процесс. <…> Я ждал адвокатов, чтобы с ними это обсудить. Не дождался. Потому что в субботу меня оперативники неожиданно вывели из камеры, причем это было в режиме спецоперации под предлогом того, что меня вызывает начальник и хочет о чем-то со мной поговорить», - заявил политик.
Они вышли из камеры, и, не доходя до здания администрации колонии, Яшин увидел, что сам начальник стоит у ворот вместе с «мужиком в розовой футболке с барсеткой». Политик подумал, что это, скорее всего, «ФСБшник из Москвы». Яшина подвели к ним, а затем посадили в автозак и, ничего не объяснив и не дав ничего с собой взять, увезли.
«Потом кто-то там из оперов сбегал и взял зубную щетку и пасту. И я практически как был, в тюремной робе с зубной щеткой, отправляюсь спецэтапом в Москву», - сказал Яшин.
В следственном изоляторе политика выпустили «дверь к двери», чтобы он ничего вокруг не видел. Но он догадывался, что приехал в СИЗО «Лефортово». Политик предположил: либо на него хотят возбудить уголовное дело по «госизмене», либо обменять. На последнее указывала история о возможном помиловании.
«Меня обыскивают полностью, у меня ничего нет. Меня заводят в камеру, абсолютно пустая камера. Я требую, чтобы меня сводили в душ, требую прогулку - мне ничего не дают, хотя это положено по закону. Я прошу дать мне хотя бы два листа бумаги и ручку. Я сажусь за стол и начинаю, как Штирлиц, рисовать и анализировать, что со мной происходит», - рассказывает Яшин.
Затем Яшин написал заявление на имя начальника о несогласии на предполагаемый обмен. Политик сослался на 61-ю статью Конституции.
«Я отказываюсь, [говорю, что им] придется депортировать меня насильно. <…> Привело это исключительно к тому, что меня выводили двое спецназовцев, самые крепкие самые здоровые, для того, чтобы я никуда не дернулся. <…> Они все были в масках, они все были вооружены, у каждого на поясе был пистолет. И меня просто взяли под руки, завели в автобус (я первый был в этом автобусе) и сразу мне сказали: "Илья Валерьевич, давайте вы спокойно поедете, сделаете то, что от вас требуется. Не создавайте нам проблем, потому что это приведет исключительно к тому, что нам придется применять к вам силу».
Всех привезли прямо к трапу в терминале Внуково. В самолете рядом с каждым политзеком сидел сотрудник ФСБ.
В списках на обмен не оказалось Алексея Горинова - соратника Яшина и его коллеги по городскому совету Красносельского района. В интервью политик снова его упомянул.
«Они оставили заложников. И Горинов сейчас - это мой личный заложник», - сказал он.
ФСБшники
Сотрудники ФСБ вели себя «достаточно жестко» при сопровождении политзеков. Так, у силовиков сразу возник конфликт с Андреем Пивоваровым: они начали замахиваться на него и грубить, а также сказали: «Ты себя возомнил свободным человеком? Мы тебе объясним, сейчас мордой в пол поедешь».
Сотрудник ФСБ по имени Георгий (по крайней мере, так он заявил Яшину. - Прим. ред.), сидевший в самолете с политиком, попросил не воспринимать «доброту за слабость» и заявил, что сопровождающие их «боевые люди» «в этих играх ваших политических» участвовать не собираются.
Яшин спросил Георгия, в каких боевых операциях тот участвовал. И силовик признался, что участвовал в войне в Украине. Политик спросил, что происходило на фронте.
«Чем дальше мы отлетали от России, тем более расслабленными становились эти ФСБшники. В какой-то момент, через полчаса - час полета, начали снимать маски, и мы видели их лица.
А знаешь, в чем еще прикол? Летели же граждане США и граждане России. <…> К американцам - особое отношение: они летели в бизнес-классе.
<…> И я ему говорю: вы знаете, в Советском Союзе была такая статья - низкопоклонство перед Западом. То, что вы американцев отвели в бизнес-класс, это и есть низкопоклонство перед Западом. Палитесь!», - рассказывает Яшин.
Затем силовики достали бутерброды из рюкзаков и начали предлагать политзекам. Яшин среди прочего описал реакцию Ксении Фадеевой, которая посмотрела на ФСБшников «абсолютно ошалевшими глазами».
Георгий рассказал Яшину про «абсолютно бездарное» наступление на Харьков, превосходство украинских дронов над российскими и «тупик» в войне. При этом сотрудник ФСБ выразил надежду, что никаких переговоров не будет, «если уебки из Минобороны все не испортят».
«Когда он мне все это рассказывал, я не давал этому никаких оценок. <…> Я в какой-то момент подумал, вообще кто из нас ФСБшник. Может быть, это какая-то оперативная игра была. Если это так, дайте мужику "Оскара", потому что он выглядел очень искренним», - сказал политик.
Именно Георгий посоветовал политзекам «не заниматься там сильно политикой» и пригрозил, что киллер Вадим Красиков (Германия освободила его в рамках обмена) может «и за ними приехать».
Когда политзеки приземлились в Анкаре, каждого под руку провели до автобуса, в котором их ожидал представитель немецкого правительства. Там им впервые предоставили возможность позвонить родным. После этого их посадили на самолет и довезли до Германии.
Документы
Яшин рассказал, что Германия выдала ему справку, заменяющую паспорт, и национальную визу.
Политик также прояснил ситуацию с документами, о которой впервые рассказал на пресс-конференции после освобождения. Еще до задержания внутренний российский паспорт политика пришел в негодное состояние, поэтому он написал заявление об утере и получил новый. Но старый паспорт сохранил. При обыске силовики обнаружили лишь старый паспорт - затем именно его добавили к материалам уголовного дела. Поэтому при обмене Яшина посадили на самолет именно с этим «рваным и недействительным» паспортом.
Через несколько дней после обмена родители Яшина привезли ему действительный внутренний паспорт и загран.
«Последняя капля»
Первое интервью Яшин Дудю вышло на ютубе 16 июня 2022 года. Политика задержали 27 июня во время прогулки в парке.
«Мне в Следственном комитете доверительно сообщили, что наше с тобой интервью стало последней каплей. <…> Мне сказали, что там было какое-то совещание, где обсуждали наше с тобой интервью, которое вызвало определенный резонанс. Был задан вопрос: какого черта этот человек (я) продолжает вещать и оставаться в России?» - рассказал политик.
При этом Яшин подчеркнул, что сам Дудь в случившемся совершенно не виноват.
Убийство Навального
О смерти Навального Яшин узнал в тот же день, 16 февраля, от одного из тюремщиков. Политик сперва не воспринял слова сотрудника колонии всерьез, но спросить об этом у кого-либо еще не мог. Через три дня навестивший Яшина адвокат подтвердил убийство Алексея.
«Тяжелая была реакция. Я был на грани нервного срыва. Очень было сложно в это поверить. У меня потемнело в глазах, такое ощущение, что ты сейчас упадешь.
Я сел на стул и просто бесконечное количество раз переспрашивал: в смысле? Как убили? Как умер? Его прямо нет? <…> Эта мысль не могла влезть ко мне в голову и там осесть.
<…> Но я быстро взял себя в руки, потому что понимал, как близко я подошел к этой эмоциональной яме. Я понимал, что это вопрос выживания в тюрьме: я не могу в эту яму свалиться, потому что из нее потом хрен выберешься».
Последний раз политики встречались в Покрове, когда Яшин приехал к Навальному в суд свидетелем. Последний раз пожать друг другу руку они смогли в августе 2020-го, накануне отравления Алексея.
Попытка убедить не идти на войну
Яшин в тюрьме пытался убедить заключенных ни в коем случае не идти на войну с Украиной, объясняя, что вероятность быть убитым крайне высока. Он рассказывал, что у человека на фронте нет прав и привилегий, и подчеркивал, что в лучшем случае тот вернется покалеченным. Никакие деньги этого не стоят, утверждал политик в разговорах с другими заключенными.
Яшин также старался воздействовать на моральные принципы, отмечая, что нормально брать в руки оружие и защищать свою страну, но быть захватчиком - значит совершать военные преступления. Иногда он напоминал о противоречии с библейской заповедью «не убий».
Цели
Яшин планирует заниматься антивоенным просвещением, ставя во главе мысль о вредоносности этой войны для самой России. Также он намерен защищать права политзаключенных и добиваться их освобождения. Кроме того, оппозиционер хочет выстроить отношения с сообществами эмигрантов в разных городах мира. Так, Яшин собирается объехать все города, где проходили акции солидарности с политзеками (таких городов было больше 40).
Лидерство в оппозиции
«Мне кажется, сейчас такая постановка вопроса (о том, готов ли он стать лидером оппозиции. - Прим. ред.) абсолютно неуместна. Попытка объявить себя лидером, возглавить оппозицию, антивоенное демократическое движение, скорее, приведет к конфликтам, каким-то разборкам, каким-то спорам.
На самом деле, даже с прагматической точки зрения это не нужно. Лидер оппозиции нужен тогда, когда появляется шанс для участия в президентских выборах. Сейчас такой возможности нет. Сейчас даже обсуждать это смешно. Но исторически такой шанс будет. И вот когда мы подойдем к моменту, когда нужно будет определить этого лидера, эта дискуссия актуализируется. На сегодняшний день - нет. На сегодняшний день востребованы те люди, которые будут вести себя адекватно, не будут воевать ни с кем из потенциальных союзников и будут делать то, что надо делать: в первую очередь, заниматься антивоенным просвещением и вытаскивать политзаключенных», - сказал политик.
Роль лидера оппозиции Яшину «тесновата», сказал он. Он бы хотел «представлять свое поколение» и говорить не только от имени оппозиционной части общества, но и от имени всего поколения, признался политик.