Освобожденный по обмену политик Яшин дал интервью Дудю: ФСБшник сказал «мордой в пол поедешь»

Цели

Яшин планирует заниматься антивоенным просвещением, ставя во главе мысль о вредоносности этой войны для самой России. Также он намерен защищать права политзаключенных и добиваться их освобождения. Кроме того, оппозиционер хочет выстроить отношения с сообществами эмигрантов в разных городах мира. Так, Яшин собирается объехать все города, где проходили акции солидарности с политзеками (таких городов было больше 40).

Лидерство в оппозиции

На самом деле, даже с прагматической точки зрения это не нужно. Лидер оппозиции нужен тогда, когда появляется шанс для участия в президентских выборах. Сейчас такой возможности нет. Сейчас даже обсуждать это смешно. Но исторически такой шанс будет. И вот когда мы подойдем к моменту, когда нужно будет определить этого лидера, эта дискуссия актуализируется. На сегодняшний день - нет. На сегодняшний день востребованы те люди, которые будут вести себя адекватно, не будут воевать ни с кем из потенциальных союзников и будут делать то, что надо делать: в первую очередь, заниматься антивоенным просвещением и вытаскивать политзаключенных», - сказал политик.