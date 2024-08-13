«Страшно отпускать детей на улицу»: выходка подростков взбудоражила жителей Ласнамяэ

В минувшее воскресенье, 11 августа, в одном из местных Facebook-сообществ появилась публикация, в которой мама маленького ребенка рассказала об инциденте, который произошел с ней в столичном районе Ласнамяэ. Теперь местные жители переживают за безопасность своих детей.
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Автор публикации сообщила, что везла в коляске ребенка, когда, по ее словам, рядом с магазином Realiseerimiskeskus, расположенном на улице Пунане, компания из семи молодых людей начали лезть в коляску, приставали к ее ребенку и хватали его.