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«Страшно отпускать детей на улицу»: выходка подростков взбудоражила жителей Ласнамяэ

Дмитрий Рая
, pепортер
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Мама с коляской.
Мама с коляской. Фото: Toomas Tatar

В минувшее воскресенье, 11 августа, в одном из местных Facebook-сообществ появилась публикация, в которой мама маленького ребенка рассказала об инциденте, который произошел с ней в столичном районе Ласнамяэ. Теперь местные жители переживают за безопасность своих детей.

Автор публикации сообщила, что везла в коляске ребенка, когда, по ее словам, рядом с магазином Realiseerimiskeskus, расположенном на улице Пунане, компания из семи молодых людей начали лезть в коляску, приставали к ее ребенку и хватали его.

«Люди вообще с ума посходили? Нападать на ребенка беззащитного?» - возмутилась она, а также добавила, что подала заявление в полицию.

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