РАЙНЕР САКС У ВСУ есть еще несколько дней для свободного продвижения по территории России

По словам губернатора, эвакуировано 121 000 человек, еще 180 000 человек подлежат эвакуации. Трудно сказать, можно ли назвать произошедшее организованной эвакуацией, но для местных властей, безусловно, было бы очень большим испытанием справиться с таким большим количеством людей на территории Курской области. Центральному правительству России, конечно, не понравится, если эти люди начнут распространяться по всей России.

Большое количество эвакуированных связано с тем, что украинским силам, судя по всему, удалось продвинуться по нескольким новым направлениям на территории Курской и Белгородской областей, и на всякий случай местные власти планируют заблаговременно эвакуировать более крупные территории.

Жители России зафиксировали перемещения украинских войск в нескольких населенных пунктах довольно далеко от районов, где было известно о присутствии украинских войск (около 30 км). При этом неизвестно, является ли это передвижением чисто разведывательных групп или же украинское военное командование планирует существенно расширить территорию под своим контролем.

Пока российскому командованию не удалось организовать очень серьезное сопротивление, но в регион добавляются новые подразделения. Понятно, что российский Генеральный штаб все еще работает над созданием командных систем и инфраструктуры, позволяющей оказывать какое-либо сопротивление. Таким образом, у украинских сил может быть еще несколько дней, чтобы достаточно свободно передвигаться, а также просто сеять хаос информационными операциями.

Подконтрольная территория расширяется