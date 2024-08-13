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РАЙНЕР САКС У ВСУ есть еще несколько дней для свободного продвижения по территории России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Владимир Путин по видеосвязи общается с губернатором Курской области Алексеем Смирновым.
Владимир Путин по видеосвязи общается с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Фото: GAVRIIL GRIGOROV / AFP
  • Отныне российский народ знает, что часть территории его страны перешла в руки Украины
  • Украинские силы контролируют в РФ территорию площадью в 1000 квадратных километров
  • Пекин заявил, что следит за ситуацией, но призвал обе стороны не обострять ситуацию

Вчера была организована онлайн-встреча президента России с органами власти, участвующими в решении курской проблемы. Губернатор Курской области сообщил, что украинские войска вошли на территорию России на глубину до 12 км и оккупировали 28 населенных пунктов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

В данном случае не имеет значения, насколько губернатор пытался скрыть реальную ситуацию. Важнее то, что публичное обращение с подобной информацией, даже в смягченной форме, разозлило российского президента, и он оборвал распространение подобных данных.

Отныне народ России официально знает, что часть территории его страны перешла под контроль украинских сил, и на этом история об ограниченной военной операции в Украине закончилась.

Лучшая позиция для переговоров

Президент России потребовал от Минобороны немедленного вывода украинских войск с территории России и проявил нетерпение в этом отношении.

По словам российского президента, с помощью этой операции Украина пытается получить более выгодную позицию для переговоров. Происходящее показывает, что Украина очень правильно спланировала и построила свою работу. Из речи президента России не вызывает сомнений, что за военную операцию несут ответственность Минобороны и Генштаб, а не ФСБ, но ожидается, что ФСБ будет действовать более эффективно, контролируя приграничные районы.

Российский президент уже не был таким неуверенным, как в начале курской операции, и постарался выглядеть более решительным. Но он зачитал текст с бумажки, что не помогает убедить российских граждан в том, что все под контролем. Позже в телеобращении он попытался преуменьшить масштаб происходящего в Курске, заявив, что российская армия очень быстро наступает на фронтах Донбасса. В целом можно догадаться, что российское руководство до сих пор не имеет адекватного представления о том, что происходит в Курской области, хотя прекрасно понимает, что ситуация очень серьезная.

По словам губернатора, эвакуировано 121 000 человек, еще 180 000 человек подлежат эвакуации. Трудно сказать, можно ли назвать произошедшее организованной эвакуацией, но для местных властей, безусловно, было бы очень большим испытанием справиться с таким большим количеством людей на территории Курской области. Центральному правительству России, конечно, не понравится, если эти люди начнут распространяться по всей России.

Большое количество эвакуированных связано с тем, что украинским силам, судя по всему, удалось продвинуться по нескольким новым направлениям на территории Курской и Белгородской областей, и на всякий случай местные власти планируют заблаговременно эвакуировать более крупные территории.

Жители России зафиксировали перемещения украинских войск в нескольких населенных пунктах довольно далеко от районов, где было известно о присутствии украинских войск (около 30 км). При этом неизвестно, является ли это передвижением чисто разведывательных групп или же украинское военное командование планирует существенно расширить территорию под своим контролем.

Пока российскому командованию не удалось организовать очень серьезное сопротивление, но в регион добавляются новые подразделения. Понятно, что российский Генеральный штаб все еще работает над созданием командных систем и инфраструктуры, позволяющей оказывать какое-либо сопротивление. Таким образом, у украинских сил может быть еще несколько дней, чтобы достаточно свободно передвигаться, а также просто сеять хаос информационными операциями.

Подконтрольная территория расширяется

Вчера Украина по существу впервые на официальном уровне прокомментировала ситуацию на новом оперативном направлении. Глава ВСУ генерал Сырский заявил, что украинские силы контролируют в России территорию площадью 1000 квадратных километров. Позже президент Украины выступил со своей очередной речью, а также коснулся целей курской операции. По его словам, целью оккупации российских территорий является обеспечение безопасности на приграничных территориях Украины, поскольку артиллерия российской армии ежедневно ведет огонь по ним именно из своих приграничных регионов.

Другими словами, создается буферная зона. Напомним, когда в мае российские лидеры начали вторжение в Харьковскую область, целью было создание буферной зоны на украинских территориях. Таким образом, Украина использует информационные формулы, созданные российской пропагандой, в своих интересах. Из выступления президента Украины можно прочитать, что оккупированные территории планируется удерживать в своих руках до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится.

Кажется, что в какой-то момент Украина определит статус оккупированных территорий в юридическом смысле. Отдельно президент Украины подчеркнул, что хочет ускорить обмен пленными с Россией. Судя по всему, ожидается, что Россия быстро вернет большое количество солдат-срочников, попавших в плен за последнюю неделю.

Отдельно стоит отметить, что российский президент выразил непонимание того, что ни одна страна не осудила вторжение украинских войск на российскую территорию. КНР заявила, что следит за ситуацией, но призвала обе стороны не обострять ситуацию. Хотя КНР продолжает поддерживать Россию и на уровне риторики избегает называть происходящее войной, видно, что в КНР прекрасно понимают, чем на самом деле занимается Россия. До сих пор у российского президента будто бы имелась идея, что хоть какая-то часть международного сообщества приняла его версию происходящего в Украине.

Сегодня ночью российская армия атаковала украинские города двумя баллистическими ракетами (вероятно, «Искандер М») и 38 иранскими беспилотниками. ПВО Украины уничтожили 30 беспилотников, при этом сообщений о крупных попаданиях нет. Поступали сообщения о взрывах из прифронтовых районов на востоке Украины и из районов вдоль российской границы на севере Украины.

Количество российских атак растет

На фронтах российское командование резко увеличило количество атак. Это делается в первую очередь для того, чтобы повлиять на украинское военное командование, чтобы оно направило резервы не в сторону Курска, а на ранее имевшиеся фронты, но россиянам необходимо также скрыть направление собственных резервов в направлении Курска.

На Харьковском направлении, по словам украинских военных, наблюдается, что в городе Волчанск закрепились специальные ударные группы, целью которых, по мнению украинцев, является улучшение связи и логистики. Это сообщение, вероятно, следует читать в контексте того, что группа российских солдат отрезана от остальных сил на окраине Волчанска, и российское командование пытается удержать эту позицию и восстановить подобающую связь с этим подразделением. Никаких крупных атак российских войск в этом районе вчера не было.

В направлении Купянска российские части начали усиление давления. Вчера в направлении города Лиман произошла очень интенсивная атака. На Северском направлении идут позиционные бои. В регионе линия фронта существенно не изменилась.

В районе Бахмута российская армия продолжает рутинные, но безуспешные попытки наступления. Активность российской армии на Торецком направлении несколько оживилась, но серьезных изменений это не принесло.

На направлении Покровска количество атак российской армии вчера было одним из самых крупных за все время боев, что привело к небольшим успехам в некоторых местах. К западу и юго-западу от Донецка интенсивность боев ниже и ситуация остается неизменной.

На Южном фронте удары российских войск были активизированы в двух направлениях, но по сравнению с фронтом Донбасса эти удары не очень интенсивны. Российские подразделения также безрезультатно пытались атаковать на восточном берегу Днепра.

Очевидно, что усилия российского военного командования на фронте обусловлены вчерашним телевизионным выступлением президента России, где он заявил о большом прогрессе на украинском фронте. Ближайшие дни покажут, хватит ли резервов для такого давления.

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