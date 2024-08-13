РАЙНЕР САКС У ВСУ есть еще несколько дней для свободного продвижения по территории России

Количество российских атак растет
На фронтах российское командование резко увеличило количество атак. Это делается в первую очередь для того, чтобы повлиять на украинское военное командование, чтобы оно направило резервы не в сторону Курска, а на ранее имевшиеся фронты, но россиянам необходимо также скрыть направление собственных резервов в направлении Курска.
На Харьковском направлении, по словам украинских военных, наблюдается, что в городе Волчанск закрепились специальные ударные группы, целью которых, по мнению украинцев, является улучшение связи и логистики. Это сообщение, вероятно, следует читать в контексте того, что группа российских солдат отрезана от остальных сил на окраине Волчанска, и российское командование пытается удержать эту позицию и восстановить подобающую связь с этим подразделением. Никаких крупных атак российских войск в этом районе вчера не было.
В направлении Купянска российские части начали усиление давления. Вчера в направлении города Лиман произошла очень интенсивная атака. На Северском направлении идут позиционные бои. В регионе линия фронта существенно не изменилась.
В районе Бахмута российская армия продолжает рутинные, но безуспешные попытки наступления. Активность российской армии на Торецком направлении несколько оживилась, но серьезных изменений это не принесло.
На направлении Покровска количество атак российской армии вчера было одним из самых крупных за все время боев, что привело к небольшим успехам в некоторых местах. К западу и юго-западу от Донецка интенсивность боев ниже и ситуация остается неизменной.
На Южном фронте удары российских войск были активизированы в двух направлениях, но по сравнению с фронтом Донбасса эти удары не очень интенсивны. Российские подразделения также безрезультатно пытались атаковать на восточном берегу Днепра.
Очевидно, что усилия российского военного командования на фронте обусловлены вчерашним телевизионным выступлением президента России, где он заявил о большом прогрессе на украинском фронте. Ближайшие дни покажут, хватит ли резервов для такого давления.