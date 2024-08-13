В Украине задержали замминистра энергетики Александра Хейло. В центре внимания следователей оказалась «масштабная коррупционная схема», передает портал Deutsche Welle.
В Украине задержан замминистра энергетики по обвинению во взяточничестве
Служба безопасности (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики задержали его заместителя при получении взятки в полмиллиона долларов (около 457 870 евро). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в CБУ.
По данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет об Александре Хейло.
Кроме того, задержаны три возможных сообщника Хейло - частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании из Николаевской области и глава добывающего предприятия из Донецкой области, указали в СБУ.
«Масштабная коррупционная схема»
По данным СБУ, в центре внимания оказалась «масштабная коррупционная схема». В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра получил «неправомерную выгоду за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района», отметили в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Фактически речь шла об эвакуации уникального оборудования из зоны боевых действий и его использования на шахтах западного региона», - уточнили в САП.
Замминистра, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области, заявили в СБУ.
По ее сведениям, речь шла о дефицитной технике одной из государственных угольных компаний, расположенной на одном из самых горячих направлений восточного фронта - Покровском.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы
Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования, представители отрасли весной обратились к замминистра энергетики, сообщили следователи. По их версии, чиновник начал требовать вознаграждение за вывоз техники и прибегнул к помощи сообщников.
Средства должны были передаваться траншами по 100 тыс. долларов. Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны после получения третьего транша, указали в САП.
Все четверо задержанных подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («получение неправомерной выгоды должностным лицом»).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Украине прошла спецоперация по делу о хищении средств у ВСУ
Ранее в Украине была проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. Об этом 9 августа сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
По его данным, сумма ущерба государству превысила 1,5 млрд гривен (33 млн евро). В преступных действиях подозреваются 28 лиц, из них девять - в составе организованных преступных групп. По данным следствия, речь идет о служащих Минобороны Украины, воинских частей, представителях областных военных администраций и городских советов, а также директорах предприятий и сотрудниках коммерческих структур.