Еще одна жертва трагического ДТП в Пирита: в больнице скончалась 40-летняя женщина

Перевод: Павел Соболев

7 августа вечером (в 20.24) в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в столичном районе Пирита, где столкнулись микроавтобус и мотоцикл.

Патрульный полицейского участка Ида-Харью Керт-Хендрик Сюлла сообщил, что, по предварительным данным, мотоциклист двигался по Ранна-теэ в сторону Виймси, когда прямо перед ним со второстепенной дороги на главную выехал Volkswagen Multivan.

В результате сильного столкновения на месте погиб 45-летний мужчина, управлявший мотоциклом. 40-летняя женщина, управлявшая микрофургоном, получила серьезные травмы и была доставлена ​​в больницу. Сегодня утром полиция сообщила, что женщина, управлявшая фургоном, скончалась в больнице.

36-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье фургона, также был доставлен в больницу с легкими травмами. На заднем сиденье Volkswagen Multivan также находились двое детей 3 и 5 лет, которые не пострадали.