Премьер-министр Кристен Михал совершит свой первый зарубежный визит

«Я рад, что мой первый зарубежный визит проходит именно в Хельсинки. Будучи пограничными странами Европейского союза и НАТО, мы с Финляндией сталкиваемся с одними и теми же вызовами, что делает наши дружеские отношения и тесное сотрудничество крайне важными», - сказал Михал.

Он добавил: «Мы оба продолжаем неизменно поддерживать Украину, но также уделяем особое внимание укреплению собственной безопасности и оборонному сотрудничеству».

Премьер-министр отметил, что важно ставить общие цели и в экономике. «Финляндия - наш крупнейший торговый партнер, поэтому происходящее на ее рынках значительно влияет на нас, и наоборот. Мы должны работать над тем, чтобы способствовать сотрудничеству между нашими промышленностями и привлекать новые инвестиции в регион», - отметил он.

В ходе визита, который начнется во вторник вечером, Михал встретится как с президентом Финляндии Александром Стуббом, так и с премьер-министром Петтери Орпо. В среду в полдень премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию.

Основными темами встреч станут улучшение конкурентоспособности экономики и актуальные вопросы безопасности. Также будут обсуждаться новые возможности двустороннего сотрудничества в области цифровых технологий, энергетики и оборонной промышленности.