В 2023 году от жары в Европе умерли около 48 000 человек

За 2023 год в Европе от жары погибли 47 690 человек, говорится в исследовании барселонского института ISGlobal, опубликованном в понедельник, 12 августа, в журнале Nature Medicine. Таким образом, прошлый год стал вторым по количеству смертей от жары за последнее десятилетие. Только в 2022 году эта цифра была еще выше - более 60 000 человек.

По оценкам, в Греции из-за жары погибло 393 человека на миллион жителей, далее следует Болгария с 229 смертями, Италия с 209 смертями и Испания с 175 смертями. Исследователи обнаружили, что в 2023 году, самом жарком году за всю историю наблюдений, на юге Европы наблюдался самый высокий уровень смертности на континенте. Для сравнения: в Германии число таких смертей оценивается в 76 на миллион жителей.

«Наши результаты показывают, как в текущем столетии происходили процессы адаптации общества к высоким температурам, которые значительно снизили уязвимость, связанную с жарой, и смертность недавних летних сезонов, особенно среди пожилых людей», - заявила ведущий автор исследования Элиза Галло.

Ученые отметили меры по адаптации

Для исследования были проанализированы температурные показатели и данные о смертности из 35 европейских стран, следует из документа. Более половины таких зарегистрированных летальных исходов произошли во время аномальной жары с середины июля по август 2023 года. Например, 18 июля того года на Сицилии было зафиксировано 44 градуса по Цельсию, а в Греции в это время бушевали лесные пожары, унесшие несколько жизней.

Авторы исследования подчеркивают, что число таких смертей было бы на 80 процентов выше без государственных мер по адаптации - таких, как улучшение здравоохранения, системы раннего оповещения, улучшение коммуникации и прогресс в области охраны труда.