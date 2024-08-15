Выучившаяся на водителя фуры киевлянка: если мы сегодня не будем работать на победу ВСУ, завтра может не наступить

- У меня нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых среди водителей автофур. Я прекрасно осознавала, что это тяжелая профессия. Потому что большое количество времени человек не находится дома, в кругу семьи, дорога - это большая опасность, и нужно много концентрации внимания.

А мы все можем уставать, терять бдительность, а дороги - не самого лучшего качества, как хотелось бы. Я осознаю всю ответственность, и это действительно очень тяжелый труд. Не хотелось бы этим трудом зарабатывать на хлеб, но уважаю эту профессию, говорю спасибо тем людям, которые ее выбрали.

- Но и с военной точки зрения сегодня это опасная профессия, не так ли? Многие грузовые автомобили, которые двигаются из Европы в Украину, сегодня являются целью для российского агрессора.

- К сожалению, да, но у нас нет выбора. Каждый на своем месте, в своей сфере мы вынуждены делать максимум, чтобы приблизить победу Украины.

Киевлянка Мария Ковальская за рулем грузовика. Фото: Личный архив Марии Ковальской

- Есть ли уже какие-то планы в отношении перевозок техники?