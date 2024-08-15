В связи с полномасштабной войной дефицит кадров в Украине достиг исторического уровня. Об этом заявляют работодатели и профсоюзы практически всех отраслей экономики. Гостем «Украинской студии» Rus.Postimees стала киевлянка Мария Ковальская, которая пошла учиться на водителя большегрузного автомобиля именно по той причине, что в стране война. Пока мужчины защищают Украину от внешней агрессии, Мария пытается внести посильную лепту в копилку общей победы. Как волонтер она привозила джипы для украинских солдат, но теперь киевлянка не исключает, что сядет за руль военного тягача.
Выучившаяся на водителя фуры киевлянка: если мы сегодня не будем работать на победу ВСУ, завтра может не наступить
Дефицит кадров в сфере жилого строительства вынудил работодателей поднять заработные платы на 44%, что является неслыханным шагом в сфере, где и так заработные платы всегда были на высоком уровне. Но даже подобные шаги не улучшают ситуацию с кадрами в Украине. Поэтому работодатели все охотнее берут на работу женщин даже на те вакансии, которые многие годы считались традиционно мужскими.
Выдержки из беседы:
- Мария, как вы попали на курсы для водителей грузовиков?
- Это никогда не было моей мечтой, это была вынужденная мера в связи с войной в Украине. Так случилось, что я помогаю нашим военным, которые нас защищают. Пригоняла им машины из ЕС на фронт. В какой-то момент возникла необходимость в транспортировке больших грузов, нужны большие машины, а у меня не было нужной категории и опыта.
Одна компания предоставила украинкам такую возможность, и чтобы быть более эффективной, чтобы как-то приближать победу Украины, я решила воспользоваться такой возможностью. Я уже сдала экзамен и открыла эту категорию.
- Как происходил сам процесс?
- В СМИ я увидела сюжет, что есть такая возможность. Меня это заинтересовало, и я подала свою заявку. Они прислали мне анкету, после чего меня протестировали по правилам дорожного движения, после чего я прошла собеседование. По результатам собеседования мне пришло письмо о том, что меня взяли на эти курсы.
У нас было девятнадцать девочек, это был уже седьмой курс в этой компании. Все девочки из разных городов, с разной судьбой и намерениями. Для кого-то это на сегодняшний день уже источник для заработка, чтобы содержать себя и свою семью.
На курсах мы жили все вместе, каждое утро после завтрака бежали на учебу. Обедали, и снова бежали на другую учебу, и так каждый день, шесть дней в неделю. Вначале мы изучали правила дорожного движения, а потом приступили к практике абсолютно на разных машинах. Обязательным условием было то, чтобы девочки уже имели категорию B, и умели управлять автомобилем на механической коробке передач.
Мы попробовали много разных марок автомобилей, Scania для меня оказался как самолет, где все автоматизировано, все очень легко и просто.
Конечно же, я сомневалась, боялась и переживала, что у меня может не получиться. Все мы - люди, можем переоценить свои возможности, но все получилось.
- Какие сложности у вас возникали в процессе осваивания подобной техники?
- Самый большой страх у меня был в том, что будет, если что-то случится с колесом, как мои 47 килограммов смогут поменять это колесо. Но ребята из компании нам все доступно объяснили, дали возможность все это сделать самостоятельно. Так что все страхи рассеялись.
- У вас до этого было какое-то понимание о профессии дальнобойщика, водителя грузовика?
- У меня нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых среди водителей автофур. Я прекрасно осознавала, что это тяжелая профессия. Потому что большое количество времени человек не находится дома, в кругу семьи, дорога - это большая опасность, и нужно много концентрации внимания.
А мы все можем уставать, терять бдительность, а дороги - не самого лучшего качества, как хотелось бы. Я осознаю всю ответственность, и это действительно очень тяжелый труд. Не хотелось бы этим трудом зарабатывать на хлеб, но уважаю эту профессию, говорю спасибо тем людям, которые ее выбрали.
- Но и с военной точки зрения сегодня это опасная профессия, не так ли? Многие грузовые автомобили, которые двигаются из Европы в Украину, сегодня являются целью для российского агрессора.
- К сожалению, да, но у нас нет выбора. Каждый на своем месте, в своей сфере мы вынуждены делать максимум, чтобы приблизить победу Украины.
- Есть ли уже какие-то планы в отношении перевозок техники?
- На сегодняшний момент нет, потому что только в прошлую пятницу, девятого августа, я сдала экзамен. Но с девушками с этих курсов, с которыми я подружилась, мы договорились, что будем искать возможность, где мы можем быть полезными, эффективными. И так, как у наших девочек еще нет опыта в перевозках, мы понимаем, что нам нужен второй напарник, с которым мы будем ездить, меняться за рулем. Или же если не найдем напарника, то будем с девочками ездить вместе.
- А если война затянется, вы будете это делать?
- Для наших девочек уже было предложение от нескольких компаний идти к ним на работу. Наши компании настолько нуждаются в персонале, что готовы открыть круглосуточный садик для детей, пока девушки в рейсе, девочкам делают отдельные душевые.
Составляют логистику, которая была бы для женщин и девушек более приемлемой. Мужчины в этом плане менее прихотливы. Если рассуждать так, то я скорее пойду в ВСУ, буду водить там большие машины, перевозить грузы, чем на постоянной основе быть просто дальнобойщицей.
- А как вы смотрите на перспективу того, что в связи с такой работой можете меньше видеть своих детей?
- Конечно же, со своими детьми мы хотим проводить максимальное количество времени, но если мы не будем работать на победу сейчас, то завтра может не наступить. А ценности, тот образ жизни, который имеют россияне, нам абсолютно несвойственен, непонятен, и мы никогда его не примем. Поэтому мы будем делать все, чтобы не стать такими как Россия.
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