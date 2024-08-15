Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Выучившаяся на водителя фуры киевлянка: если мы сегодня не будем работать на победу ВСУ, завтра может не наступить

Copy

В связи с полномасштабной войной дефицит кадров в Украине достиг исторического уровня. Об этом заявляют работодатели и профсоюзы практически всех отраслей экономики. Гостем «Украинской студии» Rus.Postimees стала киевлянка Мария Ковальская, которая пошла учиться на водителя большегрузного автомобиля именно по той причине, что в стране война. Пока мужчины защищают Украину от внешней агрессии, Мария пытается внести посильную лепту в копилку общей победы. Как волонтер она привозила джипы для украинских солдат, но теперь киевлянка не исключает, что сядет за руль военного тягача.

Дефицит кадров в сфере жилого строительства вынудил работодателей поднять заработные платы на 44%, что является неслыханным шагом в сфере, где и так заработные платы всегда были на высоком уровне. Но даже подобные шаги не улучшают ситуацию с кадрами в Украине. Поэтому работодатели все охотнее берут на работу женщин даже на те вакансии, которые многие годы считались традиционно мужскими.

Выдержки из беседы:

- Мария, как вы попали на курсы для водителей грузовиков?

- Это никогда не было моей мечтой, это была вынужденная мера в связи с войной в Украине. Так случилось, что я помогаю нашим военным, которые нас защищают. Пригоняла им машины из ЕС на фронт. В какой-то момент возникла необходимость в транспортировке больших грузов, нужны большие машины, а у меня не было нужной категории и опыта.

Одна компания предоставила украинкам такую возможность, и чтобы быть более эффективной, чтобы как-то приближать победу Украины, я решила воспользоваться такой возможностью. Я уже сдала экзамен и открыла эту категорию.

- Как происходил сам процесс?

- В СМИ я увидела сюжет, что есть такая возможность. Меня это заинтересовало, и я подала свою заявку. Они прислали мне анкету, после чего меня протестировали по правилам дорожного движения, после чего я прошла собеседование. По результатам собеседования мне пришло письмо о том, что меня взяли на эти курсы.

Киевлянка Мария Ковальская в униформе водителя на курсах по вождению грузового автомобиля.
Киевлянка Мария Ковальская в униформе водителя на курсах по вождению грузового автомобиля. Фото: Личный архив Марии Ковальской

У нас было девятнадцать девочек, это был уже седьмой курс в этой компании. Все девочки из разных городов, с разной судьбой и намерениями. Для кого-то это на сегодняшний день уже источник для заработка, чтобы содержать себя и свою семью.

На курсах мы жили все вместе, каждое утро после завтрака бежали на учебу. Обедали, и снова бежали на другую учебу, и так каждый день, шесть дней в неделю. Вначале мы изучали правила дорожного движения, а потом приступили к практике абсолютно на разных машинах. Обязательным условием было то, чтобы девочки уже имели категорию B, и умели управлять автомобилем на механической коробке передач.

Мы попробовали много разных марок автомобилей, Scania для меня оказался как самолет, где все автоматизировано, все очень легко и просто.

«За рулем этого грузовика как за штурвалом космического корабля». Киевлянка Мария Ковальская в кабине грузовика.
«За рулем этого грузовика как за штурвалом космического корабля». Киевлянка Мария Ковальская в кабине грузовика. Фото: Личный архив Марии Ковальской

Конечно же, я сомневалась, боялась и переживала, что у меня может не получиться. Все мы - люди, можем переоценить свои возможности, но все получилось.

- Какие сложности у вас возникали в процессе осваивания подобной техники?

- Самый большой страх у меня был в том, что будет, если что-то случится с колесом, как мои 47 килограммов смогут поменять это колесо. Но ребята из компании нам все доступно объяснили, дали возможность все это сделать самостоятельно. Так что все страхи рассеялись.

Поменять колесо? Легко. Киевлянка Мария Ковальская ставит запаску на грузовике впервые в жизни.
Поменять колесо? Легко. Киевлянка Мария Ковальская ставит запаску на грузовике впервые в жизни. Фото: Личный архив Марии Ковальской.

- У вас до этого было какое-то понимание о профессии дальнобойщика, водителя грузовика?

- У меня нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых среди водителей автофур. Я прекрасно осознавала, что это тяжелая профессия. Потому что большое количество времени человек не находится дома, в кругу семьи, дорога - это большая опасность, и нужно много концентрации внимания.

А мы все можем уставать, терять бдительность, а дороги - не самого лучшего качества, как хотелось бы. Я осознаю всю ответственность, и это действительно очень тяжелый труд. Не хотелось бы этим трудом зарабатывать на хлеб, но уважаю эту профессию, говорю спасибо тем людям, которые ее выбрали.

- Но и с военной точки зрения сегодня это опасная профессия, не так ли? Многие грузовые автомобили, которые двигаются из Европы в Украину, сегодня являются целью для российского агрессора.

- К сожалению, да, но у нас нет выбора. Каждый на своем месте, в своей сфере мы вынуждены делать максимум, чтобы приблизить победу Украины.

Киевлянка Мария Ковальская за рулем грузовика.
Киевлянка Мария Ковальская за рулем грузовика. Фото: Личный архив Марии Ковальской

- Есть ли уже какие-то планы в отношении перевозок техники?

- На сегодняшний момент нет, потому что только в прошлую пятницу, девятого августа, я сдала экзамен. Но с девушками с этих курсов, с которыми я подружилась, мы договорились, что будем искать возможность, где мы можем быть полезными, эффективными. И так, как у наших девочек еще нет опыта в перевозках, мы понимаем, что нам нужен второй напарник, с которым мы будем ездить, меняться за рулем. Или же если не найдем напарника, то будем с девочками ездить вместе.

- А если война затянется, вы будете это делать?

- Для наших девочек уже было предложение от нескольких компаний идти к ним на работу. Наши компании настолько нуждаются в персонале, что готовы открыть круглосуточный садик для детей, пока девушки в рейсе, девочкам делают отдельные душевые.

Составляют логистику, которая была бы для женщин и девушек более приемлемой. Мужчины в этом плане менее прихотливы. Если рассуждать так, то я скорее пойду в ВСУ, буду водить там большие машины, перевозить грузы, чем на постоянной основе быть просто дальнобойщицей.

На курсах по тактической медицине.
На курсах по тактической медицине. Фото: Личный архив Марии Ковальской

- А как вы смотрите на перспективу того, что в связи с такой работой можете меньше видеть своих детей?

- Конечно же, со своими детьми мы хотим проводить максимальное количество времени, но если мы не будем работать на победу сейчас, то завтра может не наступить. А ценности, тот образ жизни, который имеют россияне, нам абсолютно несвойственен, непонятен, и мы никогда его не примем. Поэтому мы будем делать все, чтобы не стать такими как Россия.

Полную версию интервью смотрите в видео.

Copy

Ключевые слова

Наверх