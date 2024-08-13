Эстонская олимпийская сборная вернулась из Парижа без медалей. Настало время провести анализ текущего состояния наших олимпийских видов спорта. Однако нельзя забывать и о положительных моментах.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ В этот раз Эстонии ничего не досталось
Перевод: Валерия Ермакова
В последний раз эстонская олимпийская команда возвращалась без медалей с Олимпиады в Атланте в 1996 году, что означает, что на протяжении шести летних Олимпийских игр подряд наши спортсмены всегда возвращались с медалями.
В этом контексте отсутствие медалей для нас может быть не таким драматичным, как для Финляндии, которая впервые осталась без медалей с тех пор, как начала участвовать в Олимпийских играх в 1908 году как независимая страна. Более того, до Парижа у нас не было явных претендентов на медали, поэтому их завоевание стало бы для нас значительным достижением и удачей.
Эстонскому Олимпийскому комитету следует проанализировать причины, по которым мы остались без медалей в наших традиционных сильных видах спорта. Важно тщательно рассмотреть причины неудач и выяснить, могли ли, например, конфликты среди фехтовальщиц оказать влияние на результаты. Три года назад благодаря женской сборной по фехтованию мы достигли больших успехов, а теперь вернулись к реальности.
Тем не менее, есть и позитивные моменты. В состав эстонской олимпийской сборной входило 25 спортсменов (или 21, если учитывать лодку-четверку как единое целое), из которых десять попали в топ-10. Это означает, что почти половина спортсменов нашей команды вошли в десятку лучших в мире. Такой результат свидетельствует о высоком и стабильном уровне подготовки.
Единственным эстонским спортсменом, который не смог завершить соревнования, была Май Реландер в конном спорте, поскольку ее лошадь Эксперт отказалась прыгать через препятствие. Все остальные спортсмены смогли дать интервью с улыбкой, не беспокоясь об объяснении своих неудач, будь то порванный костюм или ненадежные коньковые винты.
Возможно, позитивное настроение эстонских спортсменов было связано с общей атмосферой Олимпийских игр в Париже. Все они восхищались организаторскими способностями французов и поддержкой зрителей. Безусловно, Олимпиада в Париже привнесла новое дыхание и энергию после игр в Токио, которые проходили в условиях пандемии.
Хотя Олимпиаду в Париже в основном можно было наблюдать через телевизор, она также приобрела большую значимость в социальных медиа. Героями стали не только золотые медалисты, но и, например, турецкий стрелок Юсуф Дикеç, который стал популярным в мемах за то, что стрелял, держа одну руку в кармане. Также наши десятиборцы, такие как Карел Тильга, прославились благодаря своему падению. И таких примеров множество.
Медали не даются легко. Как говорил Уинстон Черчилль, для их получения нужны кровь, пот и слезы. К Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года нам нужно быть лучше подготовленными. Но для этого необходимо сделать домашнюю работу, исключив бесполезные споры и интриги.