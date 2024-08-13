КОЛОНКА POSTIMEES В этот раз Эстонии ничего не досталось

Перевод: Валерия Ермакова

В последний раз эстонская олимпийская команда возвращалась без медалей с Олимпиады в Атланте в 1996 году, что означает, что на протяжении шести летних Олимпийских игр подряд наши спортсмены всегда возвращались с медалями.

В этом контексте отсутствие медалей для нас может быть не таким драматичным, как для Финляндии, которая впервые осталась без медалей с тех пор, как начала участвовать в Олимпийских играх в 1908 году как независимая страна. Более того, до Парижа у нас не было явных претендентов на медали, поэтому их завоевание стало бы для нас значительным достижением и удачей.

Эстонскому Олимпийскому комитету следует проанализировать причины, по которым мы остались без медалей в наших традиционных сильных видах спорта. Важно тщательно рассмотреть причины неудач и выяснить, могли ли, например, конфликты среди фехтовальщиц оказать влияние на результаты. Три года назад благодаря женской сборной по фехтованию мы достигли больших успехов, а теперь вернулись к реальности.

Тем не менее, есть и позитивные моменты. В состав эстонской олимпийской сборной входило 25 спортсменов (или 21, если учитывать лодку-четверку как единое целое), из которых десять попали в топ-10. Это означает, что почти половина спортсменов нашей команды вошли в десятку лучших в мире. Такой результат свидетельствует о высоком и стабильном уровне подготовки.