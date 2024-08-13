Вт, 13.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Цена на газ бьет рекорды Чехия отрицает снижение объема поставок газа из России после перехода под контроль Украины станции «Суджа»

Иван Скрябин
, журналист
Copy
Пожар на газораспределительной станции «Газпрома», вызванный взрывом резервуара для хранения СПГ, Татарстан, Россия.
Пожар на газораспределительной станции «Газпрома», вызванный взрывом резервуара для хранения СПГ, Татарстан, Россия. Фото: SCANPIX

На фоне небывалого для лета роста цен на газ в ЕС оператор газотранспортной системы Чехии, страны, которая продолжает получать российский газ через Украину, заявил Rus.Postimees, что не заметил проблем с поставками из РФ после начала военной операции ВСУ в Курской области. Боевые действия уже неделю идут именно там, где все еще перекачивают российский газ в ЕС.

Эксклюзивный оператор газотранспортной системы в Чешской Республике компания NET4GAS утверждает, что не наблюдает негативного влияния боевых действий в Курской области России на объемы поставок российского газа в страну.

«С 6 августа мы не зафиксировали снижения объемов поставок газа на входе в Чешскую Республику на словацко-чешской границе», - заявил Rus.Postimees официальный представитель NET4GAS Войтех Меравый.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх