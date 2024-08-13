Цена на газ бьет рекорды Чехия отрицает снижение объема поставок газа из России после перехода под контроль Украины станции «Суджа»

На фоне небывалого для лета роста цен на газ в ЕС оператор газотранспортной системы Чехии, страны, которая продолжает получать российский газ через Украину, заявил Rus.Postimees, что не заметил проблем с поставками из РФ после начала военной операции ВСУ в Курской области. Боевые действия уже неделю идут именно там, где все еще перекачивают российский газ в ЕС.