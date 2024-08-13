Официально: вратарь сборной Эстонии по футболу будет играть в высшем испанском дивизионе

Перевод: Павел Соболев

В июне лондонский «Арсенал» объявил, что Хейн, присоединившийся к их молодежной системе в 2018 году, продлил контракт с клубом. Однако его игровая карьера в Англии в этом году не продолжится, поскольку на этой неделе официально было объявлено о переходе эстонца в испанский клуб.

Хейн уходит на год в аренду в испанский «Вальядолид». Этот шаг выгоден «Арсеналу», поскольку испанский клуб будет платить всю зарплату эстонца, однако права на голикпера по-прежнему останутся за английским суперклубом.

В последние сезоны Хейну приходилось выполнять роль третьего вратаря «Арсенала», из-за чего его игровое время оставалось довольно скудным. В прошлом сезоне ему ни разу не удалось помочь основной команде на поле. За дублирующую команду он провел четыре матча. Этим летом Хейн получил некоторые минуты за «Арсенал» в предсезонных матчах в США.

В прошлом сезоне «Вальядолид» выступал в испанской Сегунде, где занял второе место в таблице и таким образом обеспечил себе выход в испанскую Примеру.