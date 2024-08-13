На Марсе нашли воду. Правда, очень глубоко

Ученые пришли к выводу, что в глубине коры Марса есть «пузырь» с жидкой водой, проанализировав данные, которые собрал зонд НАСА Mars Insight Lander. Результаты анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Воду на соседней планете уже находили, но не в жидком состоянии, а в виде льда на полюсах и остатков пара в атмосфере.

Зонд Mars Insight Lander сел на поверхности соседней планеты в 2018 году и до конца 2022 года тихо сидел на одном месте и «слушал планету» - регистрировал при помощи сейсмографа сотрясения марсовой коры.

Ученые, замеряя скорость сейсмических волн, могут с большой долей вероятности определить, через какую среду они проходят.

Ученые считают, что когда-то на поверхности Марса, как и на Земле, было много воды. Но теперь, уже три миллиарда лет, там пустыня. Фото: NASA

«Это на самом деле тот же способ, который применяется и на Земле для поиска подземных залежей воды, или же нефти, или газа», - объяснил Би-би-си профессор Калифорнийского университета Майкл Манга, который участвовал в этом проекте.

Анализ показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 километров.

Это открытие, по словам профессора Манги, отчасти дает ответ на большой вопрос: «Куда делась вода с Марса?»

Ученые, изучавшие поверхность Марса, уже давно пришли к выводу, что вода на нем когда-то была: на поверхности есть следы от рек и озер. Но в последние три миллиарда лет там - пустыня.