Безработица в Финляндии в этом году значительно выросла и достигла 8,3 процента. В Эстонии ситуация тоже не радужная, где уровень безработицы составляет 7,4 процента.
Для подписчиков
Уровень безработицы в Финляндии является одним из самых высоких в Европе, в Эстонии дела не лучше
Несмотря на разговоры о возможном восстановлении экономики в Финляндии, показатели безработицы остаются высокими. В июне этого года уровень безработицы в Финляндии составил 8,3 процента. В среднем за 2023 год этот показатель в Финляндии составлял 7,2 процента.