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Уровень безработицы в Финляндии является одним из самых высоких в Европе, в Эстонии дела не лучше

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Касса по безработице зарегистрировала в этом году больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды.
Касса по безработице зарегистрировала в этом году больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Безработица в Финляндии в этом году значительно выросла и достигла 8,3 процента. В Эстонии ситуация тоже не радужная, где уровень безработицы составляет 7,4 процента.

Несмотря на разговоры о возможном восстановлении экономики в Финляндии, показатели безработицы остаются высокими. В июне этого года уровень безработицы в Финляндии составил 8,3 процента. В среднем за 2023 год этот показатель в Финляндии составлял 7,2 процента.

С таким уровнем безработицы Финляндия находится среди лидеров в ЕС. Более высокий уровень безработицы только в Испании (11,5 процента) и Греции (9,6 процента). В Швеции уровень безработицы также составляет 8,3 процента, а в Литве и Латвии - 8,2 и 6,7 процента соответственно.

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