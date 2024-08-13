Уровень безработицы в Финляндии является одним из самых высоких в Европе, в Эстонии дела не лучше

Несмотря на разговоры о возможном восстановлении экономики в Финляндии, показатели безработицы остаются высокими. В июне этого года уровень безработицы в Финляндии составил 8,3 процента. В среднем за 2023 год этот показатель в Финляндии составлял 7,2 процента.