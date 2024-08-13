Мошенники выманили у жительницы Ласнамяэ тысячи евро

Представитель Пыхьяской префектуры сообщил, что в понедельник они получили сообщение о происшествии, в котором жительница Ласнамяэ получила звонок на стационарный телефон. Звонивший плачущим голосом говорил, что попал в ДТП, когда переходил дорогу на красный свет.

Жертва подумала, что ей звонила подруга Валентина, и она утверждала, что на нее наехал водитель, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Далее «Валентина» передала трубку мужчине, который говорил по-русски, и представился адвокатом. Он заявил, что для операции водителя требуется наличные деньги в размере 53 тысяч евро.

Жертва смогла найти у себя дома три тысячи евро, которые и передала «курьеру». В связи с происшествием начато уголовное расследование.