С понедельника в Таллинне полностью восстановится трамвайное движение

На линиях № 3 и 4 трамваи ходят до конечной остановки Tondi уже с 1 августа. С 19 августа восстановится и трамвайное движение в направлении Копли: линия № 1 Копли - Кадриорг, линия № 2 Копли - Суур-Паала и линия № 5 Копли - Вана-Лыуна.

Вице-мэр Кристьян Ярван заверил, что строительство трамвайных путей в Ванасадам выходит на финишную прямую, что позволит в начале следующего года открыть трамвайное движение по новому маршруту. «В Ванасадам будет направлена трамвайная линия № 2, в первое время трамваи будут курсировать по маршруту Копли - Ванасадам - Суур-Паала. А когда строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте достигнет фазы, позволяющей трамваям проезжать там, при первой возможности трамваи начнут ходить в аэропорт», - добавил Ярван.

«В стратегическом плане завершение строительства новых трамвайных путей повысит надежность трамвайной сети Таллинна, что позволит трамваям при необходимости повернуть обратно в центр города в случае аварии или поломки на одной из веток. Кроме того, новые пути на перекрестке Хобуяама помогут увеличить пропускную способность трамвайных путей», - отметил вице-мэр.

На этой неделе ходят только трамваи № 3 и 4. Трамвайное движение в направлении Копли прервано до конца дня 18 августа из-за строительства водопроводных и канализационных трасс на перекрестке улиц Копли, Ситси и Теэстузе. В этот период трамвайное движение по маршруту Копли - бульвар Мере заменено временной автобусной линией № 52, автобусы отправляются в среднем через каждые 10 минут.