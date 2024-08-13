Алексей Туровский Гуляющие кошки могут занести в дом паразита, который проникает в мозг человека

Хищник, убивающий ради забавы

Я не говорю о домах или дворах, где люди выращивают, например, овощи и другие культуры, и где домашняя кошка может быть полезна для защиты этих растений. В этом контексте многие грызуны, конечно, вредны и иногда даже опасны для человека. Но за пределами человеческой территории, в дикой природе, кошка не уничтожает вредителей, она просто охотится и ставит под угрозу популяции многих видов, включая те, которые занесены в Красную книгу.

Помимо грызунов, которые являются спутниками человека, кошка, конечно, также ловит насекомоядных землероек, полевок и всех других природных грызунов Эстонии. Она может охотиться и на мелких хищников, таких как горностаи и ласки, которые играют важнейшую роль в контроле за популяцией грызунов в природе. Кошка ловит рептилий, таких как ужи и гадюки, а также ящериц и очень редкого в нашей природе медянку. Она без разбора истребляет популяции мышевидных. Но самое важное заключается в том, что домашняя кошка, если у нее есть выбор, на кого охотиться, - грызунов или певчих птиц - часто выбирает в качестве добычи именно птиц, потому что это для нее интереснее.