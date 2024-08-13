Тыну Трубецки написал в Postimees статью-мнение, где предложил объявить кошек священными и дать им возможность свободно передвигаться. Зоолог Алексей Туровский представил аргументы против этого плана, который, по его словам, является наивным и с экологической, и с научной точек зрения: «Мнение Тыну Трубецки вызвало у меня очень противоречивые чувства. С одной стороны, это довольно милое чтиво. Таково было мое первое впечатление. С другой стороны, такой взгляд все же очень наивен. Кроме того, меня начала беспокоить мысль о том, что может произойти, если идею автора попытаются воплотить в жизнь».
Алексей Туровский ⟩ Гуляющие кошки могут занести в дом паразита, который проникает в мозг человека
Перевод: Ева Ойжинская
Дело в том, что кошки - мои самые любимые животные, но домашняя кошка с точки зрения природы Эстонии является инвазивным чужеродным видом, и их свободное присутствие в эстонской природе, которое в той или иной степени происходило на протяжении веков, имеет серьезные последствия для эстонских животных, а значит, и для окружающей среды и экосистемы в целом.
Никто не может с уверенностью сказать, когда кошка стала домашним животным. В Древнем Египте, по крайней мере 4000 лет назад, они уже были домашними животными, но в Месопотамии их, вероятно, начали одомашнивать еще раньше, и вполне возможно, что в Юго-Восточной и Южной Азии это произошло 8000-9000 лет назад. На средиземноморских островах, таких как Крит, уже несколько тысяч лет назад существовали разновидности кошек, которые были генетически очень похожи на современных домашних кошек. В любом случае, это домашнее животное.
Природа повсюду, но существуют определенные границы
Где начинается природа и заканчивается цивилизация, или наоборот? Разве у меня в кармане нет природы? Есть. Природа, на самом деле, повсюду. Любая кошка, будь то обычная или сверх-эксклюзивная выведенная с использованием сложных методов селекции порода, наверняка умеет охотиться на множество животных. Домашняя кошка охотится на огромное количество видов добычи, начиная от насекомых и заканчивая зайцами.
Домашняя кошка, которая выходит на прогулки в природную среду или на сельскохозяйственные угодья, конечно, ловит грызунов, но, вопреки утверждениям, звучащим в тексте Тыну Трубецки, массовое уничтожение грызунов, с которым домашняя кошка отлично справляется, на самом деле неблагоприятно для природы и может привести к катастрофическим последствиям для многих видов и целых экосистем.
Хищник, убивающий ради забавы
Я не говорю о домах или дворах, где люди выращивают, например, овощи и другие культуры, и где домашняя кошка может быть полезна для защиты этих растений. В этом контексте многие грызуны, конечно, вредны и иногда даже опасны для человека. Но за пределами человеческой территории, в дикой природе, кошка не уничтожает вредителей, она просто охотится и ставит под угрозу популяции многих видов, включая те, которые занесены в Красную книгу.
Помимо грызунов, которые являются спутниками человека, кошка, конечно, также ловит насекомоядных землероек, полевок и всех других природных грызунов Эстонии. Она может охотиться и на мелких хищников, таких как горностаи и ласки, которые играют важнейшую роль в контроле за популяцией грызунов в природе. Кошка ловит рептилий, таких как ужи и гадюки, а также ящериц и очень редкого в нашей природе медянку. Она без разбора истребляет популяции мышевидных. Но самое важное заключается в том, что домашняя кошка, если у нее есть выбор, на кого охотиться, - грызунов или певчих птиц - часто выбирает в качестве добычи именно птиц, потому что это для нее интереснее.
Речь идет о домашней кошке, которая живет рядом с людьми и уже сейчас считается почти священной. Это означает, что ее кормят и оберегают. А затем ее отпускают на волю, и она отправляется охотиться и убивать, можно сказать, ради собственного удовольствия. В этом смысле домашняя кошка является вершиной пищевой цепочки. Она охотится именно для того, чтобы удовлетворить свои инстинкты и отточить охотничьи навыки. Она делает, чтобы, так сказать, оставаться в форме. Конечно, она иногда ест добычу. И если ест, то чаще всего птиц. В перьях и крови птиц содержится витамин D, а мясо птиц отличается высоким качеством. Но в основном кошка ловит и убивает добычу ради игры, ради самого процесса убийства. Если птице и удается спастись, она, скорее всего, уже безнадежно изранена.
Опасность кроется в другом - в мозг человека может проникнуть паразит
У домашних кошек есть особая привычка: они приносят свою добычу домой к людям и выкладывают ее перед хозяевами. Мол, вот, посмотри, сколько мышей, сколько воробьев, сколько ящериц я поймала. Трубецки в своей статье, также очень наивно и, возможно, не подозревая об опасности, подчеркивает «санитарно-эпидемиологическую пользу» свободно гуляющих домашних кошек, которая, по его мнению, заключается в их способности уничтожать грызунов. Однако кошки, как и большинство хищных млекопитающих, являются окончательными хозяевами таких паразитов, как Toxoplasma gondii. Грызуны и человек являются промежуточными хозяевами.
Кошка съедает мышь и затем с фекалиями выделяет токсоплазму, которая может попасть на руки человека, на пол и, в конечном итоге, в воздух. В Советском Союзе тест на токсоплазмоз проводился только у беременных женщин, и результаты четко показали, что токсоплазмоз был у ста процентов людей, которые имели кошек. Это довольно серьезный факт, указывающий на то, что поедание грызунов и возвращение кошки домой с санитарно-эпидемиологической точки зрения не является желательным явлением. Абсолютно точно не является. Кроме того, в Эстонии начали распространяться хантавирусы, которые передаются через экскременты грызунов. Труп мыши, принесенный домой и зараженный вирусом, может легко стать источником инфекции. Хантавирус - потенциально очень опасный для человека возбудитель.
В природе все устроено гораздо лучше
Один горностай или небольшой хищник контролируют популяции грызунов гораздо более эффективно, локально и целенаправленно, с экологической точки зрения, чем кошки. Аргумент, будто кошки должны свободно гулять в природе, как их дикие предки, на самом деле вызывает ужас. Только в Соединенных Штатах домашние кошки ежегодно уничтожают более двух миллиардов певчих птиц. Совершенно недопустимо, чтобы десятки тысяч кошек, пусть даже стерилизованных и не размножающихся, жили свободе и выступали в роли браконьеров в экосистеме.
Домашняя кошка - это очень опасный чужеродный вид, если она свободно передвигается и наслаждается своей свободой в нашей экосистеме. По сравнению с собаками, история кошек схожа, но несколько отличается. Собаки начали жить с людьми около 30 000 лет назад. Одомашненный волк - Canis lupus - был выведен таким образом, что некоторые рефлексы, возможно, исчезли из их мозга. Но мозг собак и меньше, чем у диких волков - Lupus lupus. У охотничьих собак до сих пор сохраняется рефлекс преследования добычи, и, стоит отметить, что кавказская овчарка должна самостоятельно справляться с охраной стада, и в поисках пищи она будет охотиться на добычу за пределами стада, которое охраняет.
Добродетель, прикрывающая зло
К сожалению, в статье Трубецки присутствует много такой экологической наивности, которую я бы даже осмелился назвать опасной. Да, его точка зрения действительно может вызвать умиление, может понравиться людям, и они с радостью принимут все, что связано с такими благородными понятиями как свобода и уважение друг к другу. Это очень мило, очень приятно.
Однако, к сожалению, понятие «святость» само по себе не всегда связано с чем-то добрым или приятным, особенно если его используют для упрощения сложных вопросов. В истории человечества нет ничего более страшного, чем попытки дать простые ответы на сложные вопросы, особенно если речь идет о социальном, культурном, политическом или военном контексте.
Например, «окончательное решение» в отношении какого-то народа - это простой ответ или абсолютная святость, как мы знаем. Это пугающий «простой ответ». Как мы этого добиваемся? Нести в своей душе абсолютную свободу? Что делают все остальные? Где начинаются права человека? Где начинаются мои права? Там, где заканчиваются права всех остальных людей. Где начинаются права других людей? Там, где заканчиваются мои. Принимать решение объявить кого-то, домашнего питомца, растение или что-то другое, священным, на мой взгляд, просто опасно, очень опасно.