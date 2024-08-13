Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант раскритиковали друг друга по поводу зашедших в тупик переговоров о прекращении огня, которое должно освободить заложников, удерживаемых в Газе. Галлант назвал бессмысленной цель Нетаньяху о полной победе над ХАМАС, а Нетаньяху в ответ обвинил министра обороны в антиизраильской риторике, пишет Би-би-си.
Война в Газе и судьба заложников. Премьер Нетаньяху и министр обороны Галлант поспорили о целях израильской кампании
Обмен выпадами произошел на фоне растущего беспокойства о возможной эскалации ситуации в регионе: в Израиле ожидают ответных действий Ирана и «Хезболлы» после недавних убийств политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, а США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
«Причина, по которой переговоры об освобождении заложников застопорились, отчасти кроется в Израиле», - процитировали израильские СМИ заявление Галланта на закрытом брифинге для парламентского комитета в понедельник.
Галлант обсуждал стоящий перед Израилем выбор между соглашением о прекращении огня, которое могло бы положить конец конфликтам на севере страны с «Хезболлой» и в Газе, и эскалацией войны.
«Я и все оборонное ведомство поддерживаем первый вариант», - сказал он, назвав «бессмыслицей» цель войны, которую преследует Нетаньяху - полную победу над ХАМАС в Газе.
Через несколько часов после того, как слова Галланта просочились в СМИ, Нетаньяху выступил с ответным заявлением, опубликованным его канцелярией, в котором обвинил Галланта в том, что он поставил под угрозу соглашение об освобождении заложников.
«Когда Галлант выступает с антиизраильской риторикой, он вредит шансам на достижение сделки», - сказал Нетаньяху, добавив, что глава ХАМАС Яхья Синвар - «единственный, кто был и остается препятствием на пути к сделке».
Нетаньяху повторил, что целью войны для Израиля остается «полная победа», уничтожение ХАМАС и освобождение оставшихся заложников, захваченных боевиками в ходе рейда 7 октября прошлого года.
«Это четкое указание премьер-министра Нетаньяху и кабинета безопасности, и оно обязывает всех - включая Галланта», - говорится в заявлении офиса премьер-министра.
«Во время брифинга по вопросам безопасности, который я провел сегодня в Комитете по иностранным делам и обороне, - говорится в ответном заявлении Галланта, - я подчеркнул, что намерен достичь целей войны и продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован и заложники не будут возвращены».
Он также осудил «непрекращающиеся утечки» с начала войны, включая и ту, что произошла в понедельник.
Галлант, член партии «Ликуд» Нетаньяху, и раньше конфликтовал с премьер-министром.
В прошлом году он призвал правительство Нетаньяху приостановить реализацию предложения реорганизации израильской судебной системы после того, как оно вызвало массовые протесты.
В мае Галлант заявил, что отсутствие послевоенного плана управления Газой может вынудить Израиль оккупировать анклав на перманентной основе, что будет стоит «крови и множества жертв без всякой цели».
Как сообщил агентству AFP израильский чиновник на условиях анонимности, несмотря на обмен колкостями, Нетаньяху не собирается увольнять Галланта с поста министра обороны.
Один из лидеров ХАМАС Иззат аль-Ришк заявил, что «признание Галланта (…) подтверждает то, что мы всегда говорили».
«Нетаньяху лжет всему миру и семьям заложников, его не волнуют жизни заложников, и он не хочет достичь соглашения», - добавил он.
Представители ХАМАС, некоторые аналитики и критики в Израиле не раз обвиняли Нетаньяху в том, что он стремится затянуть боевые действия ради политической выгоды.
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уже не раз срывались по разным причинам.
Новый раунд переговоров с участием посредников, предположительно, начнется 15 августа в Дохе или Каире. Накануне ХАМАС заявил, что хочет вернуться к плану, предложенному президентом США Джо Байденом в мае, а не тратить время на разработку новых планов.
На прошлой неделе Байден, а также лидеры Египта и Катара заявили, что они готовы представить на встрече «окончательное» предложение о прекращении огня в Газе.
Офис Нетаньяху заявил, что Израиль направит команду переговорщиков на встречу. Неясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах. В своем заявлении в воскресенье ХАМАС сообщил, что не заинтересован в участии, добавив, что он уже ранее согласился на рамки прекращения огня.
На этой неделе несколько высокопоставленных чиновников администрации Байдена посетят разные ближневосточные страны, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении огня в Газе и, возможно, попытаться предотвратить нападение Ирана или его сторонников на Израиль, сообщили в понедельник американские чиновники.
Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс отправляется в Катар, координатор Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгурк направляется в Египет и Катар, старший советник Белого дома Амос Хохштейн поедет в Ливан.
В понедельник Белый дом опубликовал совместное заявление Байдена и лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии, в котором они поддержали усилия по заключению соглашения о прекращении огня и заявили: «Нельзя больше терять время».
Лидеры также «призвали Иран прекратить свои постоянные угрозы военного нападения на Израиль».
Израильские военные тем временем продолжили наступление, приказав в воскресенье гражданскому населению в окрестностях Хан-Юниса на юго-западе Газы эвакуироваться в «гуманитарные зоны». Однако, по словам многих палестинцев, даже в районах, обозначенных израильскими военными как гуманитарные зоны, не хватает самого необходимого.