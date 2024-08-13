Война в Газе и судьба заложников. Премьер Нетаньяху и министр обороны Галлант поспорили о целях израильской кампании

«Это четкое указание премьер-министра Нетаньяху и кабинета безопасности, и оно обязывает всех - включая Галланта», - говорится в заявлении офиса премьер-министра.

«Во время брифинга по вопросам безопасности, который я провел сегодня в Комитете по иностранным делам и обороне, - говорится в ответном заявлении Галланта, - я подчеркнул, что намерен достичь целей войны и продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован и заложники не будут возвращены».

Он также осудил «непрекращающиеся утечки» с начала войны, включая и ту, что произошла в понедельник.

Галлант, член партии «Ликуд» Нетаньяху, и раньше конфликтовал с премьер-министром.

В прошлом году он призвал правительство Нетаньяху приостановить реализацию предложения реорганизации израильской судебной системы после того, как оно вызвало массовые протесты.

В мае Галлант заявил, что отсутствие послевоенного плана управления Газой может вынудить Израиль оккупировать анклав на перманентной основе, что будет стоит «крови и множества жертв без всякой цели».

Как сообщил агентству AFP израильский чиновник на условиях анонимности, несмотря на обмен колкостями, Нетаньяху не собирается увольнять Галланта с поста министра обороны.

Один из лидеров ХАМАС Иззат аль-Ришк заявил, что «признание Галланта (…) подтверждает то, что мы всегда говорили».

«Нетаньяху лжет всему миру и семьям заложников, его не волнуют жизни заложников, и он не хочет достичь соглашения», - добавил он.