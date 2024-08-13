Полиция по горячим следам задержала похитителей топлива

Перевод: Павел Соболев

В ночь на 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что из топливного бака грузовика, припаркованного в волости Камбья, было украдено около 180 литров топлива.

Полиция начала проверку местности и остановила в поселке Тырванди фургон, при проверке багажника которого обнаружились канистры с топливом. Водитель машины и ее пассажир были задержаны полицией по подозрению в совершении преступления. Автомобиль мужчин вместе с украденным топливом был перевезен во двор отделения полиции. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Вчера в полицию обратилась также жительница волости Пыльтсамаа; ей позвонили по телефону мошенники. Она получила от них банковскую ссылку, на которую перешла; она ввела свои данные и потеряла со своего банковского счета 620 евро. Точные обстоятельства дела о мошенничестве полиция выяснит в рамках уголовного производства.