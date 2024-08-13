В последнюю пятницу августа в Таллинне вновь пройдет городской фестиваль «Ночь культуры»

Проходящий в восьмой раз фестиваль уделяет внимание культурным формам с окраин и приглашает на сцену молодых и пока малоизвестных деятелей культуры. Представлены будут музыка, искусство, кино, состоятся различные представления, выставки, обсуждения и мастер-классы.

«В этом году фестиваль обратил свой взор на окраины: в нем участвуют художники и сферы искусства, представленные, так сказать, за пределами культурного центра. Тем самым мы хотим уделить внимание разнообразию нашего культурного пространства и напомнить, что различия обогащают», - сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Введением к фестивалю «Ночь культуры» станет панельная дискуссия о взаимной динамике альтернативной и мейнстримной культуры, место проведения - Эстонский музей современного искусства, начало в 16:30.

С 18 часов в разных районах города можно будет увидеть, услышать и ощутить многослойную программу фестиваля. На главной сцене на горке Харью выступят восходящие звезды эмоциональной электронной музыки Ан-Марлен и boipepperoni, декадентский Florian Wahl и выступающая уже десять лет стильная инди-группа Ouu, а также артист San Hani с интересным саундскейпом.