В пятницу, 30 августа, в шесть часов вечера в Таллинне начнется насыщенный событиями фестиваль «Ночь культуры», тема которого в этом году - «Бескрайние горизонты».
В последнюю пятницу августа в Таллинне вновь пройдет городской фестиваль «Ночь культуры»
Проходящий в восьмой раз фестиваль уделяет внимание культурным формам с окраин и приглашает на сцену молодых и пока малоизвестных деятелей культуры. Представлены будут музыка, искусство, кино, состоятся различные представления, выставки, обсуждения и мастер-классы.
«В этом году фестиваль обратил свой взор на окраины: в нем участвуют художники и сферы искусства, представленные, так сказать, за пределами культурного центра. Тем самым мы хотим уделить внимание разнообразию нашего культурного пространства и напомнить, что различия обогащают», - сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.
Введением к фестивалю «Ночь культуры» станет панельная дискуссия о взаимной динамике альтернативной и мейнстримной культуры, место проведения - Эстонский музей современного искусства, начало в 16:30.
С 18 часов в разных районах города можно будет увидеть, услышать и ощутить многослойную программу фестиваля. На главной сцене на горке Харью выступят восходящие звезды эмоциональной электронной музыки Ан-Марлен и boipepperoni, декадентский Florian Wahl и выступающая уже десять лет стильная инди-группа Ouu, а также артист San Hani с интересным саундскейпом.
В это же время в Пыхья-Таллинне пройдут два фестиваля молодых музыкантов. Фестиваль Uusmus в Fotografiska объединит молодых исполнителей, которые выступают в разных жанрах и представят свое творчество на профессиональном уровне, а на уличной сцене Пыхья-Таллиннского молодежного центра и в парке Паэ состоятся концерты «Наша музыка - 2024», на которых можно будет услышать джаз, рок, альтернативную инди-музыку и прочее.
В общинном огороде Лаагна публику удивит пикник-концерт, на котором музыкант и сказочница Полина Черкасова расскажет истории разных культур под музыку собственного сочинения.
Перформативные выступления можно будет увидеть в квартале Ротерманни (выступление Stalker Dancers - Анумай Раска, Кярт Коппель, Лийсбет Хорн) и в Эстонском музее архитектуры. Там зрители насладятся представлением Себастиана Талмара и Санхуна Ли I am many, связанным с музейной выставкой «Театральные здания Эстонии».
В арт-центре «Кай» пройдет уникальная экскурсия-представление «Пожалуйста, держите молоток». В помещениях и во дворе Эстонского музея современного искусства пройдет трансгрессивная ночь культуры Konsum X Unlocke. На арт-улице Балтийского вокзала будет представлен коллективный временный художественный проект молодежи «Балтийская цепь - 35». Также можно принять участие в экскурсии, посвященной годовщине этого события, начало - от галереи Okapi.
Во дворе Северо-Эстонского общества слепых откроется дворовое кафе, выступят артисты, желающие смогут познакомиться с уличным искусством и посетить галерею.
На территории завода культуры и творческого общинного центра Põhjala пройдет «Ночь на заводе», в рамках которой будут представлены искусство, рукоделие, театр и музыка.
Как обычно и бывает в Ночь культуры, пассажиров ночных автобусов поприветствуют чтением книг, в автобусном терминале «Виру» уникальный концерт даст группа Neon Fir.
Ночь культуры завершится Ночным кино Ночи культуры, которое покажут рядом с Горхоллом в рамках Таллиннского фестиваля городского пространства совместно с PÖFF, и веселым праздником танцевальной музыки «Ночной клуб Ночи культуры» в клубе Uus Laine.
Фестиваль «Ночь культуры» был инициирован Таллиннским департаментом культуры в 2015 году. Цель Ночи культуры - продемонстрировать креативность, многогранность и разнообразие культурной жизни Таллинна, представить интересные места, центры событий и интересных творческих людей, дать платформу и шанс быть услышанными тем артистам, которые не получают такого внимания в повседневной жизни.