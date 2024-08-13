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В ДТП на Пярнуском шоссе в Таллинне пострадали три человека, одного пришлось доставить в больницу

Postimees
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На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись две машины.
На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись две машины. Фото: Erakogu

На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись два автомобиля. Авария произошла рядом с торговым центром Järve keskus. Одного человека для проверки состояния здоровья доставили в больницу.

Перевод: Павел Соболев

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил, что сегодня в 12.25 поступило сообщение о столкновении автомобилей Toyota и Chevrolet у здания по адресу Пярнуское шоссе, 236а.

«Насколько известно, машина Скорой помощи доставила одного пострадавшего с места происшествия в больницу, двум людям первая медпомощь была оказана на месте», - сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

На месте происшествия было затруднено движение транспорта.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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