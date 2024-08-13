В ДТП на Пярнуском шоссе в Таллинне пострадали три человека, одного пришлось доставить в больницу

На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись две машины.

На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись два автомобиля. Авария произошла рядом с торговым центром Järve keskus. Одного человека для проверки состояния здоровья доставили в больницу.