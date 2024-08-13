На Пярнуском шоссе в Таллинне столкнулись два автомобиля. Авария произошла рядом с торговым центром Järve keskus. Одного человека для проверки состояния здоровья доставили в больницу.
В ДТП на Пярнуском шоссе в Таллинне пострадали три человека, одного пришлось доставить в больницу
Перевод: Павел Соболев
Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил, что сегодня в 12.25 поступило сообщение о столкновении автомобилей Toyota и Chevrolet у здания по адресу Пярнуское шоссе, 236а.
«Насколько известно, машина Скорой помощи доставила одного пострадавшего с места происшествия в больницу, двум людям первая медпомощь была оказана на месте», - сообщила представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
На месте происшествия было затруднено движение транспорта.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.