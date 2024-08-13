ФОТО Премьер-министр Михал понаблюдал за стрельбами разведбатальона

Это была первая официальная встреча премьер-министра с главой Сил обороны, вступившим в должность в июле. Подполковник Ранно Раудсик, командир разведбатальона, представил премьер-министру обзор хода стрелкового лагеря, а также задачи и функционирование бронетанковой дивизии.

По словам подполковника Раудсика, бойцы разведывательного батальона в действующем лагере отрабатывают несколько различных упражнений по стрельбе - городской бой в составе боевых пар и взвода и боевую стрельбу с использованием бронетранспортера CV90.

Премьер-министр высоко оценил самоотверженные действия Сил обороны по защите страны и народа Эстонии и заверил как главу Сил обороны, так и участвовавших в учениях военнослужащих, что укрепление безопасности и военной обороны, а также осуществление необходимых инвестиций являются приоритетом правительства.