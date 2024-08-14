В августе были определены проекты, которые получат финансирование из Фонда справедливого перехода. Среди них - и проект «Реабилитационный центр для домашних и диких животных», представленный приютом Päite loomapark из волости Тойла. О том, что в современном мире мешает работать занимающимся поддержкой животных некоммерческим организациям, откуда, наоборот, приходит помощь, а не препятствия, о том, что нужно поменять в законах для лучшей защиты животных, в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждала руководитель Päite loomapark Ксения Клочкова.
Глава приюта для животных Ксения Клочкова: в наших планах научиться выхаживать и медведей с тюленями (1)
Выдержки из беседы:
- Ксения, я знаю, что на самом деле ваш центр подавал заявку на финансирование даже не одного, а двух проектов. Верили ли вы в то, что какой-то из ваших проектов будет отобран в число тех, кто получит финансовую поддержку? И если да, то можно ли сказать, что сыграла именно та из двух карт, на которую вы в первую очередь ставили?
- На самом деле, мы впервые писали такие крупные проекты. Да, мы получали поддержку и от других фондов, писали и другие проекты, но они были совсем маленькие. Но мы уже получали гранты, и когда пришла информация об этом фонде, и о суммах, которые он выделяет, мне мой друг Алексей Непримеров сразу сказал, что наш приют точно достоин получить финансирование.
Конечно, у нас всегда было много идей, но мы никогда не думали, что какой-то по-настоящему большой фонд может нас поддержать. Я сама проекты в жизни никогда не писала, и я думаю, что самостоятельно я его бы и в этот раз не написала. Но мы нашли людей, замечательных волонтеров, которые знали, как это делается, и они помогли написать нам проекты.
Мы решили написать сразу два проекта, потому что у нас все-таки есть два направления, у нас два MTÜ. Одно направление - спасение и лечение животных, и второе - волонтерское направление. То есть поддержка волонтеров, которые могут помогать нам и вообще нашему региону.
Конечно, именно проект реабилитационного центра был моим фаворитом. Потому что это мечта моей жизни. Ну а второй проект - это деревня для волонтеров. Речь о волонтерах, которые могли бы приезжать в наш регион и помогать не только нашему приюту, но и другим организациям. Например, мы ведь еще и часто ищем людей в лесах. И очень часто к нам приезжают люди помогать нам в этих поисках.
Но они не могут остаться на ночь, и вынуждены уезжать обратно, и часто именно по этой причине они не могут помогать нам несколько дней подряд. Так что было бы очень здорово обеспечить людей возможностью к нам приезжать с ночевками, чтобы они могли бы заниматься тут любой волонтерской деятельностью. Это может быть и поддержка детей, и поддержка поисковиков, и поддержка приютов. И много еще что.
Это тоже был неплохой проект, и мы от него не откажемся. Мы будем и дальше стараться искать пути его претворения в жизнь, но сейчас поддержку получил именно наш проект реабилитационного центра. И случайно так получилось, что за несколько дней до официального объявления результатов в какой-то газете промелькнула информация о том, кто получил поддержку…
- Непреднамеренная утечка…
- Да, непреднамеренная утечка, но я сама этого не успела увидеть. Однако мне стали звонить знакомые, и они говорили, что название нашего приюта точно там было. Я отвечала, что такого не может быть. И два дня провела в какой-то прострации, потому что не верила, что это может произойти, потому что это же очень крупная сумма.
И вот когда мы пришли на встречу, и там объявили, что мы выиграли… Это было пределом наших мечтаний. До сих пор я еще немного сомневаюсь, неужели все это со мной, неужели это не сон, но теперь можно сказать, что да, я очень рада, и все наши волонтеры рады, и все те, кто нас поддерживал, в том числе и в покупке этого здания полтора года назад…
- Это был бывший коровник и козлятник?
- Да, это была бывшая козья ферма, которая обанкротилась, и новый хозяин купил участок ради земель вокруг постройки, а сама постройка его не интересовала, и он заново выставил ее на продажу. Мне сообщили об этом, но я подумала, что там наверняка такая сумма, что мы точно не потянем. Хотя у нас всегда была мечта купить строение, потому что в приюте Päite у нас было только уличное содержание. А мы хотели помогать и тем животным, которые нуждаются в содержании в здании.
Поэтому у нас была мечта построить свое здание. Но такое строительство стоило бы миллионы. И вот тут мы узнали, что это здание продают за 50 000 евро. И буквально за два месяца мы собрали с помощью единомышленников около 32 000 евро. 10 000 евро я вложила в виде самофинансирования, и суммой в 8000 евро нас поддержала мама моей близкой подруги.
Мы купили это здание, и за год мы смогли поменять там отопительную систему, потому что там было электроотопление, а это очень дорого. Кое-что мы изменили внутри, но, конечно, здание нуждалось в полной реновации, и мы и написали проект на полную реновацию. Это замена крыши, утепление фасада. Бывший коровник станет блоком для лошадей, бывший козлятник - блоком для диких животных.
Мы заключили в этом году договор с Департаментом окружающей среды о сотрудничестве. Они нас инспектировали, и я рассказала им о наших планах, и они сказали, что если у нас все это получится, то тогда мы будем очень крутыми! И у нас получилось, и я надеюсь, что в департаменте за нас тоже очень рады.
В административной части здания у нас будет клиника. Это огромный плюс для нашего региона и для нашего приюта. Будут помещения для кошек и собак, а также карантинные зоны. В общем, у нас большие планы.
- Ваш приют очень много помогает диким животным, которых вы уже упомянули. Можно ли сказать, что вот этот проект, который получил поддержку, сильно расширяет ваши возможности и именно в этом направлении? Есть ли у вас планы обустраивать какие-то спецзоны и помещения для уже совсем непривычных в смысле содержания под человеческим присмотром животных или, например, птиц?
- В принципе, сейчас мы можем принимать любых диких животных, именно благодаря договору с Департаментом окружающей среды. Но все-таки поскольку потом пострадавших животных надо куда-то пристраивать, то все это каждый раз зависит от конкретного вида дикого животного. Всегда принимаем мы в настоящее время хищных птиц, а также лис, енотов, косуль.
И я думаю, что мы будем двигаться в сторону всех видов животных. Но для этого мы должны быть обучены. Ведь в других странах есть реабилитационные центры для медведей и для тюленей. И поскольку мы не привыкли стоять на одном месте, мы будем развиваться.
Мы будем получать необходимое образование, мы будем продолжать ездить в другие страны на обучение. Чтобы в итоге стать первым центром в Эстонии, кто сможет предлагать помощь всем видам животных. Сейчас, например, мы уже можем предлагать помощь лосям.
Единственное, чем мы не сможем заниматься, это маленькими птицами. У нас просто пока не хватит на это человеческого ресурса, потому что их нужно кормить очень часто, и с ними должны все-таки работать профессиональные орнитологи с соответствующим образованием. Птиц, которые получили повреждения, выходить очень сложно. Поэтому когда к нам сейчас, например, попадают совы, мы всегда консультируемся со специалистами, чтобы была возможность выходить их.
Животных, которые могут вернуться в природу, мы в нее возвращаем. Тех животных, которые по каким-то причинам этого не могут сделать, будем оставлять у нас. Например, животных-инвалидов. Бывают же случаи, когда лиса оглохла. Она не выживет в природе, а мы о ней очень хорошо позаботимся.
А что касается, допустим, лосят, то у нас есть конкретная информация о странах, которые с удовольствием помещают в свои заповедники выращенных в приютах лосят. С медведями, правда, пока еще нет решения. Пока наши разговоры о медведях звучат как шутка, но мы настолько упертые, что однажды мы и для них обеспечим возможные варианты - реабилитация в приюте, отпускание в дикую природу, перемещение в заповедники.
- Министр регионального развития Пирет Хартман инициировала дискуссию о стерилизации домашних животных, сказав, что ежегодно в Эстонии отлавливают до 10 000 бездомных котов, из которых в лучшем случае каждый третий может рассчитывать на свой дом. В качестве одной из возможностей в министерстве называют обязательную стерилизацию. Как вы считаете, наше государство в этом смысле думает в верном направлении, или нет?
- Я обеими руками за. Это позволит снизить показатели рождаемости животных, и я бы обязала заниматься стерилизацией не только уличных, но и домашних животных. Потому что когда начинаются эти разговоры, ой, моя кошечка любит гулять в окно, ой, я не буду ее стерилизовать, потому что это против природы… А потом эта кошечка через это же окно возвращается беременной, и хозяева начинают или топить этих котят, или же подбрасывать куда-то в сады.
Сейчас в Ида-Вирумаа сады кишат котятами. Это огромное количество. Эти колонии разрастаются. Поэтому даже в отношении домашних кошек я бы ввела обязанность стерилизации. Кроме тех случаев, когда у вас зарегистрирован питомник с котами, который платит налоги и платит пошлину за то, что занимается этим делом. Такие меры очень способствовали бы уменьшению животных на улице.
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