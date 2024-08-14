Конечно, именно проект реабилитационного центра был моим фаворитом. Потому что это мечта моей жизни. Ну а второй проект - это деревня для волонтеров. Речь о волонтерах, которые могли бы приезжать в наш регион и помогать не только нашему приюту, но и другим организациям. Например, мы ведь еще и часто ищем людей в лесах. И очень часто к нам приезжают люди помогать нам в этих поисках.

Но они не могут остаться на ночь, и вынуждены уезжать обратно, и часто именно по этой причине они не могут помогать нам несколько дней подряд. Так что было бы очень здорово обеспечить людей возможностью к нам приезжать с ночевками, чтобы они могли бы заниматься тут любой волонтерской деятельностью. Это может быть и поддержка детей, и поддержка поисковиков, и поддержка приютов. И много еще что.

Это тоже был неплохой проект, и мы от него не откажемся. Мы будем и дальше стараться искать пути его претворения в жизнь, но сейчас поддержку получил именно наш проект реабилитационного центра. И случайно так получилось, что за несколько дней до официального объявления результатов в какой-то газете промелькнула информация о том, кто получил поддержку…

- Непреднамеренная утечка…