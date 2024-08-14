Расскажет глава приюта для животных: где находить деньги на зоозащиту, какие законы стоит поменять в интересах питомцев?

- Что можно сделать в приюте для животных с помощью средств Фонда справедливого перехода? Сумма выглядит очень внушительно, 480 000 евро. Можно ли свернуть горы на такие деньги, или с учетом нынешних цен на многие работы и материалы это не так и много?Кроме того, по условиям конкурса предусмотрена и значительная доля самофинансирования, при такой большой общей сумме и эта часть тоже велика. Где зоозащитники могут найти такие средства? Насколько помогают в этих целях публичные мероприятия по популяризации деятельности в поддержку животных?

- Совсем недавно в эстонских СМИ писали об обнаружении в Эстонии «фабрики» питбулей, где т. н. «заводчик» содержал собак в чудовищных условиях. На помощь животным там пришли волонтеры из MTÜ Aita Mind Koju. Приходится ли приютам в своей деятельности часто сталкиваться с такими случаями, выручать из беды животных с таких фабрик? Насколько распространена в Эстонии эта проблема? Действительно ли правовых инструментов для борьбы с таким злом в нашей стране недостаточно? Не только нет хотя бы условных сроков за такое живодерство, но и штрафы невелики?

- Министр регионального развития Пирет Хартман инциировала дискуссию о стерилизации домашних животных, сказав, что ежегодно в Эстонии отлавливают до 10 000 бездомных котов, из которых в лучшем случае каждый третий может рассчитывать на свой дом. В качестве одной из возможностей в министерстве называют обязательную стерилизацию; идет анализ, насколько разумна и осуществима эта мера, следует ли стерилизовать всех домашних животных до 6 месяцев или только бездомных животных. С точки зрения специалистов по помощи животным, наше государство в этом смысле думает в верном направлении, или нет?

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