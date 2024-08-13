Госсуд принял к рассмотрению жалобы на приговоры по делу Porto Franco

Кассационные жалобы подали адвокаты Михаила Корба Пауль Керес и Андри Рохтла, адвокат Центристской партии Оливер Няэс, адвокаты Айвар Пилв и Марко Пильв, а также адвокаты Хиллара Тедера - Яанус Техвер и Эрки Кергандберг.

Таллиннский окружной суд 18 марта отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда, вынесенное в октябре прошлого года, и вынес новое решение, признав виновными Хиллара Тедера, бывшего генсекретаря Центристской партии Михаила Корба и Центристскую партию.

Суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а Центристскую партию к финансовому штрафу в размере 750 000 евро, который был увеличен на 250 000 евро за непогашенную часть штрафа, присужденного партии в 2019 году, то есть совокупный штраф составил 1 миллион евро.

Окружной суд установил, что соглашение об оказании влияния по делу 9 февраля 2020 года подтвердилось. При этом соглашение об оказании влияния было достаточно конкретизировано, то есть деяние, которое предполагалось, было детерминировано и не являлось абстрактным.