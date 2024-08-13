«Вы – путь к процветанию, а Камала – нет»: главное из разговора Маска с Трампом

После этого Маск официально поддержал Трампа, и теперь уже экс-президенту США пришлось ощутить на себе технические неполадки X.

Разговор Трампа с Маском начался после сорокаминутной задержки, которую владелец платформы объяснил DDoS-атакой. Некоторые эксперты поставили эту версию под сомнение, потому что в целом X работал как обычно.

Маск начал эфир с пояснения, что это обычная беседа, а не интервью, которое предполагает конфронтационные вопросы. И попросил Трампа рассказать о том, как он пережил недавнее покушение.

После этого бизнесмен ослабил контроль над разговором, и Трамп прошелся по своим любимым темам. Он хотел напомнить Маску и слушателям, что во время его президентства уровень нелегальной миграции и преступности был намного ниже, чем сейчас, а американские граждане чувствовали себя благополучнее.

Маск слушал и соглашался, не пытаясь комментировать и тем более проверять факты, хотя официальная статистика показывает, что если уровень миграции действительно был значительно ниже во время правления Трампа, то уровень преступности снижался в последние годы, а экономика США росла.

Трамп также повторил шутку, которую уже опробовал на съезде республиканцев. Тогда он сказал, что если демократы победят на выборах, то следующий съезд придется проводить в Венесуэле, потому что все венесуэльские преступники уедут в США. Этой ночью он сказал то же самое.

Камала Харрис. Фото: Reuters