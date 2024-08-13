Эстонский студенческий спутник Hämarik сгорел в атмосфере

Перевод: Павел Соболев

По словам Иво Мюйрсеппа, старшего преподавателя Таллиннского технического университета и руководителя системы связи Hämarik, по последним данным, высота Hämarik упала до 250 километров до того, как пропал сигнал. «Спутник уже завершил свой небесный путь, сигнал о последних нескольких ожидаемых пролетах не был получен», - сказал Мюйрсепп.

Пролетав на орбите почти четыре года, Hämarik стал дольше всего непрерывно работавшим эстонским спутником.

В апреле этого года в атмосфере сгорел и первый спутник студентов Таллиннского технического университета - Koit. Опускание в атмосферу и сгорание ждет все спутники, отправленные на околоземную орбиту.

Студенческий спутник Hämarik достиг орбиты Земли ранним утром 3 сентября 2020 года. Впервые связь с Hämarik была установлена ​15 ноября того же года, и с тех пор связь со спутником осуществлялась несколько раз в день, поэтому были зарегистрированы тысячи сеансов связи.

Студенты Таллиннского технического университета в настоящее время работают в сотрудничестве с Эстонским студенческим спутниковым фондом и другими эстонскими университетами над новым студенческим спутниковым проектом «Спутник для тестирования стратегических инноваций» (SUTS). Техническая цель проекта - разработать и построить в сотрудничестве со студентами и частными компаниями готовый пикоспутник, который будет тестировать новые технологии на орбите.

Согласно плану, SUTS выйдет на орбиту Земли в 2027-2028 годах.