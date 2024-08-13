«Вытащить ногу было невозможно даже с папиной помощью»: нога десятилетней девочки застряла в эскалаторе

«Мне давно не было так тяжело писать. С одной стороны, это огромный опыт, а с другой - огромная удача. Удача, потому что нужные люди оказались в нужном месте», - написала в Facebook Майя, женщина, чья дочь пострадала во время инцидента с эскалатором.

«Должна признаться, я и раньше видела в интернете ужасные видео, как человеческие конечности застревают в эскалаторе, но никогда не думала, что подобное может произойти со мной», - написала она.

Как написала Майя, ее дочь поехала с отцом в Akropole, и там нога ребенка застряла в эскалаторе: «Эскалатор двигался, и вытащить ногу было невозможно даже с папиной помощью».