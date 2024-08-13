«Раньше я видела в интернете те ужасные видеоролики, где конечности людей застревали в эскалаторе», - написала в конце июля в своем профиле в Facebook мать, которая уже удалила этот пост. В конце июля посещение торгово-развлекательного центра Akropole Rīga закончилось для семьи драматически - нога ее десятилетней дочери попала в эскалатор, пишет Rus.TVNET.
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«Вытащить ногу было невозможно даже с папиной помощью»: нога десятилетней девочки застряла в эскалаторе
«Мне давно не было так тяжело писать. С одной стороны, это огромный опыт, а с другой - огромная удача. Удача, потому что нужные люди оказались в нужном месте», - написала в Facebook Майя, женщина, чья дочь пострадала во время инцидента с эскалатором.
«Должна признаться, я и раньше видела в интернете ужасные видео, как человеческие конечности застревают в эскалаторе, но никогда не думала, что подобное может произойти со мной», - написала она.