Первые беженцы из Курской области России, где уже неделю продолжаются бои, прибыли в Ленинградскую область. МВД Эстонии прокомментировало перспективы этих людей на защиту, если вдруг они решат ее попросить в ЕС. На этом фоне снова растет количество военных беженцев из Украины, которые просят защиту в Эстонии.
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Российские беженцы из Курской области уже рядом с Эстонией
О том, что жители Курской области РФ, которые после 6 августа 2024 года покинули свои дома, когда началась военная операция ВСУ, прибыли в Ленобласть, сообщают местные правозащитники. Активисты, которые все два с половиной года полномасштабной войны в Украине помогают украинским беженцам, фиксируют обращения новой волны военных беженцев.