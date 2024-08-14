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Российские беженцы из Курской области уже рядом с Эстонией

Иван Скрябин
, журналист
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Жители Курской области, покинувшие свои дома после начала военной операции ВСУ в РФ, стоят в очереди за гуманитарной помощью в региональном молодежном центре. 10 августа 2024 года, Курск, Россия.
Жители Курской области, покинувшие свои дома после начала военной операции ВСУ в РФ, стоят в очереди за гуманитарной помощью в региональном молодежном центре. 10 августа 2024 года, Курск, Россия. Фото: IMAGO / SNA / Scanpix

Первые беженцы из Курской области России, где уже неделю продолжаются бои, прибыли в Ленинградскую область. МВД Эстонии прокомментировало перспективы этих людей на защиту, если вдруг они решат ее попросить в ЕС. На этом фоне снова растет количество военных беженцев из Украины, которые просят защиту в Эстонии.

О том, что жители Курской области РФ, которые после 6 августа 2024 года покинули свои дома, когда началась военная операция ВСУ, прибыли в Ленобласть, сообщают местные правозащитники. Активисты, которые все два с половиной года полномасштабной войны в Украине помогают украинским беженцам, фиксируют обращения новой волны военных беженцев.

«На наш гуманитарный склад звонят и приходят семьи из Курской области», - сообщил 12 августа в Facebook один из петербургских кураторов помощи военным беженцам.

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