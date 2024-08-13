В Эстонии распределили лицензии на радиовещание

Перевод: Павел Соболев

«По итогам конкурса несколько ранее известных деятелей радиосферы получат возможность продолжить работу. Однако конкурс также дает возможность транслироваться и нескольким новым радиостанциям. Кроме того, выданные сегодня разрешения дадут радиостанциям гибкие возможности для расширения своего охвата аудитории за счет будущего цифрового радиовещания», - прокомментировала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

На конкурс поступило 45 заявок. На рассмотрение комиссии поступило 21 заявление в 9 зонах охвата. 24 заявки не были представлены в оценочную комиссию для оценки, поскольку одна из них была подана в TTJA после установленного срока, а в случае с 23 зонами охвата на конкурс поступила только одна заявка, поэтому необходимости в проведении отбора не было.

Комиссия оценила соответствие заявок дополнительным условиям, установленным министром культуры, и требованиям Закона о медиауслугах.

Наиболее важными критериями были: язык устных программ, доля устных программ в программе, количество музыкальных произведений эстонских авторов в программе и основная целевая группа. Комиссии также пришлось принять во внимание, что в зоне охвата будет представлен набор программ, ориентированных на разные целевые группы. Кроме того, при выдаче радиолицензий необходимо учитывать конкурентную ситуацию на радиорынке и следить за тем, чтобы не создавалось и не укреплялось доминирующее положение.

Оценочная комиссия состояла из 9 членов. Были представлены Эстонский союз авторов, Эстонский союз вещателей, Тартуский университет, Министерство культуры и TTJA. Разрешения на радиовещание ​​были выданы по результатам выводов оценочной комиссии.

Срок действия ранее выданных постоянных радиолицензий истекает 16 ноября этого года.

Прежде чем начать свою деятельность, поставщик медиа-услуг также должен получить от TTJA лицензию на использование радиочастот.

Получателей радиолицензий по разным зонам покрытия можно найти здесь.