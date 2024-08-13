Подросток напал на пятерых человек, сидевших в открытом кафе перед мечетью на северо-западе Турции. Государственные СМИ сообщили, что 18-летний парень, судя по всему, находился под воздействием компьютерной игры, но не предоставили доказательств этому утверждению, сообщает DW.
ВИДЕО ⟩ В Турции подросток ударил ножом в кафе пятерых человек
Перевод: Павел Соболев
18-летний мужчина нанес ножевые ранения людям, отдыхавшим в летнем кафе в Эскишехире после молитвы в мечети.
По данным администрации губернатора Эскишехира, юноша был задержан после погони.
Пятеро раненых доставлены в больницу. Двое из них находились в критическом состоянии.
Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил в сети X, что прокуратура возбудила расследование по этому делу.
Во время нападения на подростке был шлем, защитная маска с изображением черепа и бронежилет.
Турецкая общественная телекомпания HaberTurk сообщила, что нападавший транслировал видео своих действий в социальных сетях через камеру, прикрепленную к его жилету.
HaberTurk и Anadolu сообщили, что на действия злоумышленника, по-видимому, повлияла компьютерная игра, но не указали источник этого утверждения.
У юноши в маске также был с собой топор, но, судя по всему, он им не воспользовался.