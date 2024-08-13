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ВИДЕО В Турции подросток ударил ножом в кафе пятерых человек

Postimees
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Нападавший сразу после задержания.
Нападавший сразу после задержания. Фото: Turkish Interior Minister via X / REUTERS / SCANPIX

Подросток напал на пятерых человек, сидевших в открытом кафе перед мечетью на северо-западе Турции. Государственные СМИ сообщили, что 18-летний парень, судя по всему, находился под воздействием компьютерной игры, но не предоставили доказательств этому утверждению, сообщает DW.

Перевод: Павел Соболев

18-летний мужчина нанес ножевые ранения людям, отдыхавшим в летнем кафе в Эскишехире после молитвы в мечети.

По данным администрации губернатора Эскишехира, юноша был задержан после погони.

Пятеро раненых доставлены в больницу. Двое из них находились в критическом состоянии.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил в сети X, что прокуратура возбудила расследование по этому делу.

Во время нападения на подростке был шлем, защитная маска с изображением черепа и бронежилет.

Турецкая общественная телекомпания HaberTurk сообщила, что нападавший транслировал видео своих действий в социальных сетях через камеру, прикрепленную к его жилету.

HaberTurk и Anadolu сообщили, что на действия злоумышленника, по-видимому, повлияла компьютерная игра, но не указали источник этого утверждения.

У юноши в маске также был с собой топор, но, судя по всему, он им не воспользовался.

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