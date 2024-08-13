ВИДЕО В Турции подросток ударил ножом в кафе пятерых человек

Перевод: Павел Соболев

18-летний мужчина нанес ножевые ранения людям, отдыхавшим в летнем кафе в Эскишехире после молитвы в мечети.

По данным администрации губернатора Эскишехира, юноша был задержан после погони.

Пятеро раненых доставлены в больницу. Двое из них находились в критическом состоянии.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил в сети X, что прокуратура возбудила расследование по этому делу.

Во время нападения на подростке был шлем, защитная маска с изображением черепа и бронежилет.

Турецкая общественная телекомпания HaberTurk сообщила, что нападавший транслировал видео своих действий в социальных сетях через камеру, прикрепленную к его жилету.

HaberTurk и Anadolu сообщили, что на действия злоумышленника, по-видимому, повлияла компьютерная игра, но не указали источник этого утверждения.

У юноши в маске также был с собой топор, но, судя по всему, он им не воспользовался.