Перевод: Павел Соболев

По словам вице-мэра Ирины Тальвисте, в Пярну стало традицией предлагать бесплатный общественный транспорт в начале учебного года, чтобы новые ученики могли комфортно ознакомиться с автобусным движением, а родители могли познакомить своих детей с ежедневным маршрутом путешествия в школу.

Эти дни также совпадают с забегом Юри Яансона по двум мостам, кроме того, стоит помнить и о Международном дне ​​без автомобилей, отмечаемом 22 сентября. «Мы пропагандируем общественный транспорт с бесплатными поездками на автобусах как более экологически чистый способ передвижения и обращаем внимание на важность развлекательного спорта и физической активности», - сказала Тальвисте.

Несмотря на то, что во время бесплатной поездки рекомендуется валидировать автобусную карту, деньги с карты списаны не будут. Водители автобусов в это время не продают билеты, при этом срок действия билетов на определенный период времени не продлевается за счет дней бесплатного проезда.

Бесплатный проезд на автобусе действителен только на внутригородских линиях Пярну. На пригородных линиях 38, 39 и 40 билет все-таки придется купить.