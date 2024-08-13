Изображение, появившееся на воротах Лондонского зоопарка, стало последней и заключительной работой Бэнкси в рамках его неожиданного проекта с животными по всему Лондону. Таинственный уличный художник и активист никак не комментировал нынешнюю серию своих работ, и те, кто следит за его творчеством, теряются в догадках по поводу заложенного в ней смысла.
Девять картин за девять дней. Бэнкси завершил свою лондонскую серию граффити с животными. Что он хотел этим сказать?
На новой картине изображена горилла, поднимающая рольставни, чтобы выпустить тюленя и птиц, в то время как другие животные наблюдают за происходящим изнутри.
Это уже девятая работа Бэнкси, появившаяся в столице за такое же количество дней: с 5 августа каждое утро по всему Лондону возникали изображения козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов, кошки и рыб.
В этот понедельник внимание публики привлекла восьмая работа Бэнкси, размещенная на юго-востоке Лондона - изображение носорога, пытающегося залезть на брошенный Nissan Micra с дорожным конусом на капоте.
Вечером того же дня картина была испорчена неизвестным в черной балаклаве, который оставил на ней росчерки из баллончика с краской.
Как сообщили Би-би-си в команде Бэнкси, горилла стала последней работой в этой серии, которая привлекала горячее внимание поклонников уличного художника и широкой публики больше недели.
Каждый раз изображения наносились, судя по всему, по ночам, а наутро перед ними собирались толпы людей после того, как прохожие замечали работы, и многие выкладывали фотографии в социальных сетях.
Как правило, Бэнкси подтверждал авторство граффити, размещая их изображения в своих соцсетях ежедневно в час дня, однако о последней работе он оповестил подписчиков своего инстаграма во вторник утром.
Лондонский зоопарк сразу же отреагировал на это в своем инстаграме: «Помогли ли наши животные заставить людей улыбаться по всему Лондону на этой неделе?»
Что было на картинах и что с ними стало дальше?
В воскресенье на полицейской будке в лондонском Сити появилась художественная работа, визуально превратившая стеклянную коробку в аквариум.
Эта инсталляция отличалась от предыдущих работ Бэнкси в этой серии: в отличие от традиционных трафаретных силуэтов это была детальная картина, созданная, судя по всему, с помощью полупрозрачной аэрозольной краски.
В понедельник Корпорация лондонского Сити (администрация района) сообщила, что произведение было перемещено в «безопасное место» - в Гилдхолл-Ярд, где ему будет обеспечена надлежащая защита и возможность безопасного доступа публики. «Постоянное место для произведения будет определено в надлежащее время», - добавили в администрации.
В субботу на заброшенном придорожном рекламном щите в северо-западном районе Криклвуд появилось изображение потягивающейся кошки. Через несколько часов прибывшие рабочие содрали изображение. Нанявший их подрядчик объяснил, что это было сделано по соображениям безопасности, и картина будет храниться на складе, пока ее не затребует владелец.
5 августа на стене здания возле моста Кью-Бридж появился козел, а во вторник на доме в Челси художник изобразил двух слонов, соприкасающихся хоботами. В среду толпы людей стекались, чтобы посмотреть на граффити с тремя обезьянами, свисающими с моста на Брик-Лейн.
В четверг на крыше гаража в Пекхэме появилось изображение волка: оно было нанесено на спутниковую тарелку и выглядело так, будто животное воет на Луну.
Граффити не продержалось и нескольких часов: двое молодых людей на глазах у всех спилили тарелку и унесли ее в неизвестном направлении. Художник не имеет отношения к краже рисунка с волком и не одобряет ее, и у него нет никаких сведений о нынешнем местонахождении антенны, сообщила пресс-служба Бэнкси.
Полиция заявила, что проводит расследование.
В пятницу жители района Уолтемстоу, проснувшись утром, обнаружили двух пеликанов, которые ловили рыбу над вывеской местной забегаловки, где готовят фиш-н-чипс.
Бэнкси, известный своими загадочными, часто эмоционально заряженными работами, решил не сопровождать эту коллекцию какими-либо комментариями в сети.
Он также не объяснил, почему все они, за исключением «аквариума» в Сити, нарисованы в одном и том же черном трафаретном стиле. Его пресс-служба сообщила Би-би-си, что «не комментирует тему». Это заставило людей строить всевозможные догадки об их значении.
Что он хотел этим сказать?
Джеймс Пик, ведущий серии радиопрограмм Би-би-си «История Бэнкси», говорит, что смысл этих картин менее очевиден, чем у некоторых из его предыдущих работ.
«Часто в его работах присутствует более ясное и непосредственное послание. Может быть, на этот раз он хочет, чтобы мы сами догадались?» - рассуждает Пик.
По его словам, животные Бэнкси демонстрируют его фирменный стиль, использующий негативное пространство и вписывающий работы в городскую среду, превращая ее в часть искусства, чтобы добиться максимального эффекта при минимальных усилиях.
Пик также обращает внимание на то, что силуэты большинства животных в этой серии просто черные, без каких-либо дополнений или полутеней.
Работы Бэнкси часто несут политическое, социальное или экологическое послание, иногда вызывая споры и побуждая художника выступать с комментариями, как в случае с его внезапной инсталляцией на рок-фестивале Гластонбери в июне, когда во время выступления бристольской пост-панк-группы Idles над толпой зрителей поднялась надувная лодка с манекенами в спасательных жилетах, по-видимому, изображающими мигрантов, пытающихся нелегально добраться до Англии через Ла-Манш.
Это вызвало жаркие дебаты, и министр внутренних дел в прежнем правительстве консерваторов Джеймс Клеверли назвал это пакостью.
В ответ на это Бэнкси заявил: «Настоящая лодка, которую я финансирую, судно Louise Michel прошлой ночью спасло 17 беспризорных детей из центральной части Средиземного моря. В наказание итальянские власти задержали его - вот что кажется мне пакостью и неприемлемо для меня».
Однако на этот раз он хранит молчание, что дало повод для самых разных теорий в сети: от козла, символизирующего войну между Израилем и Газой, до сравнения животных с ультраправыми бунтовщиками по всей Великобритании.
Есть и другие версии, согласно которым Бэнкси якобы пытается показать, что все животные находятся под угрозой или близки к вымиранию.
«Обезьяны могут спасаться от джентрификации и дальнейшей крупной застройки в районе Брик Лейн. Слоны могут изображать изоляцию и одиночество, - говорит Джеймс Пик. - Козел может представлять палестинцев, потерявших опору, или говорить о том, что нас могут отвлекать или заботить какие-то вещи, которые кажутся нам значительными, типа Олимпиады, вместо действительно больших глобальных проблем».
Корреспондент по вопросам искусства британского издания Observer Ванесса Торп выдвигает более простое предположение: возможно, пишет она, что Бэнкси просто надеется на то, что его новые работы «порадуют людей, подарив им неожиданный момент приятного удивления» и продемонстрируют «человеческую способность к творческой игре, а не к разрушению и негативу».