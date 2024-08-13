Девять картин за девять дней. Бэнкси завершил свою лондонскую серию граффити с животными. Что он хотел этим сказать?

Граффити не продержалось и нескольких часов: двое молодых людей на глазах у всех спилили тарелку и унесли ее в неизвестном направлении. Художник не имеет отношения к краже рисунка с волком и не одобряет ее, и у него нет никаких сведений о нынешнем местонахождении антенны, сообщила пресс-служба Бэнкси.

Полиция заявила, что проводит расследование.

Судьба спутниковой антенны с воюющим волком остается неизвестной. Фото: PA

В пятницу жители района Уолтемстоу, проснувшись утром, обнаружили двух пеликанов, которые ловили рыбу над вывеской местной забегаловки, где готовят фиш-н-чипс.

Бэнкси, известный своими загадочными, часто эмоционально заряженными работами, решил не сопровождать эту коллекцию какими-либо комментариями в сети.

Он также не объяснил, почему все они, за исключением «аквариума» в Сити, нарисованы в одном и том же черном трафаретном стиле. Его пресс-служба сообщила Би-би-си, что «не комментирует тему». Это заставило людей строить всевозможные догадки об их значении.

Что он хотел этим сказать?

Джеймс Пик, ведущий серии радиопрограмм Би-би-си «История Бэнкси», говорит, что смысл этих картин менее очевиден, чем у некоторых из его предыдущих работ.

«Часто в его работах присутствует более ясное и непосредственное послание. Может быть, на этот раз он хочет, чтобы мы сами догадались?» - рассуждает Пик.