Время от времени темой государственного масштаба становится энергетическая проблема Эстонии. Я хотела бы опубликовать свое видение, навеянное мнением члена Рийгикогу Марта Маастика («Отечество») в Eesti Päevaleh от 1 августа 2024 года, пишет жительница волости Йыэляхтме Эвелине Лусти.
Жительница Эстонии ⟩ Никогда еще моя жизнь не была такой плохой и тяжелой
Я живу уже шестой год в деревне Вандьяла в волости Йыэляхтме, в двадцати километрах от столицы. В деревне, которая находится в километре от более крупного соседнего поселения. Без подключения электричества в доме. У двух наших ближайших соседей подключение с советских времен и линии, сила тока в каждом доме - 40 ампер. В нашей деревне есть электрический столб, по которому электричество передается соседям, где находится конец линии. Почему мы без электричества?
Поскольку изначально нам предложили подключение к сети за 30 000 евро, что во время строительства дома казалось фантастически большой суммой. В местной электроэнергетической компании Loo Elekter устно заверили, что когда построят новую подстанцию и добавят к ней амперную мощность, мы получим подключение гораздо дешевле. Мы ждали.
Сейчас прошло почти десять лет, и ситуация следующая: ни одна подстанция не построена, не добавлены амперы, обещания забыты, поскольку никаких письменных обещаний не было. Сделанное нам в начале этого года предполагаемое волатильное предложение о подключении на 16 ампер составило 187 775 евро плюс налог с оборота, из которых ко мне, индивидуальному предпринимателю, владельцу небольшого участка и дома энергетическая компания применила 50-процентную ставку обязательств по развитию. И это не вся сумма, поскольку окончательная сумма сформируется только после реальных расходов.
В Эстонской Республике при расчете платы за подключение к сетевой электроэнергии не проводится различие между физическими и юридическими лицами. Неважно, являюсь ли я, например, застройщиком района Юлемисте или Rail Baltica, инвестирую в Юту или Иорданию, строю Аувере или хочу в небольшом частном доме прожить полезную для Эстонии жизнь обычного человека. Все платят одинаково. Чтобы было честно.
У меня высшее образование, я работаю в школе, муж почти четверть века образцово служил в Силах обороны Эстонии.
Мы производим электроэнергию с помощью генератора (летом с помощью солнечных панелей), что крайне сложно и дорого. Сосед категорически запретил использовать эко-вариант - производство электроэнергии с помощью ветряка. Мой муж, взрослый мужчина с инженерным образованием, больше не может ходить на работу и зимой вынужден находиться дома, чтобы производить электроэнергию с помощью генератора.
Зима для нашего домохозяйства длится девять месяцев – то есть время, когда солнечные панели бесполезны и необходимо использовать генератор. Зимой мы всей семьей не могли поехать ни на похороны, ни на юбилеи родственников, поскольку одному из нас приходилось вырабатывать электричество дома. Генератор нельзя оставлять без присмотра, его необходимо каждый день, особенно в холодное время года, запускать два раза в сутки, чтобы обеспечить минимальный запас электроэнергии в доме.
На мою учительскую зарплату мы растим своего младшего, он школьник. Стоимость только производства электроэнергии в холодный зимний период составляет более 800 евро в месяц, помимо регулярных затрат на привоз бензина канистрами с заправки, находящейся в десяти километрах. Еще и масло, и обслуживание, и включатели, и инвертор, который не работает... Для компании, установившей off-grid систему, настройка этой системы - дело не повседневное. И мы остаемся без электричества. На свой страх и риск.
Эстонская Республика ведет войну со мной и моей семьей. На мой взгляд, это жестоко, но законно.
Угадайте, можем ли мы себе позволить обеспечить себе или своему ребенку достойную жизнь?
Я не буду вдаваться в подробности о том, насколько сложно использовать генератор, который находится во дворе под навесом и мешает одному из соседей. Обледеневший генератор необходимо размораживать как минимум 20 минут с помощью фена с последним запасенным электричеством, затем повторно запустить и т. д.
Владельца соседнего дома, который сам де-факто живет в Таллинне, настолько беспокоит шум (ниже допустимых пределов) нашего генератора, даже после того, как генератор был накрыт, что он угрожает оставить наш дом вообще без электричества с 1 января 2025 года, если мы не поставим генератор в помещение. К тому времени строительство надворной постройки будет завершено. Владелец соседнего дома смог выдвинуть это требование, поскольку он увязал его в качестве «компромисса» с выдачей разрешения на пользование нашим жилым домом.
Мы экономим электроэнергию до последнего предела: зимой в нашем доме мы не пользуемся системой вентиляции, кухонной вытяжкой, конечно, нет пылесоса, посудомоечной машины, утюга, кухонного комбайна и т. д. и т. п. Мы экономим на мытье (например, душ раз в месяц) и стирке. Я всегда мою посуду холодной водой. Мы привыкли в доме передвигаться и справляться в темноте. Чтобы экономить электроэнергию, поскольку наше электричество требует сумасшедших усилий и затрат. Верите ли вы, что такое может происходить в третьем десятилетии XXI века?
Я чувствую, что нахожусь на войне. Эстонская Республика не нуждается ни во мне, ни в моей семье. Элементарно – энергетика, электричество помогает сохранять жизнь людям. Для моей семьи об электричестве не может быть и речи из-за непомерных затрат. О чем мы говорим? Даже воду, основу жизни, можно получить только из колодца с использованием электричества.
Эстонская Республика ведет войну со мной и моей семьей. На мой взгляд это жестоко, но законно. Однако вместе с мужем я уже вырастила двух высокообразованных налогоплательщиков, третий еще несовершеннолетний, учится в школе. Жизнь настолько жалкая, что, честно говоря, хоть я всю жизнь была большим фанатом Эстонии, факт в том, что в советское время моя жизнь была лучше.
Ни в одном общежитии или убогой съемной квартире моя жизнь не была такой плохой и трудной, как сейчас, когда мы ведем ежедневную безостановочную борьбу за самые базовые потребности пирамиды потребностей Маслоу, так что ни на что другое не остается ни времени, ни денег, ни сил. В своем деревенском доме, построенном с большой любовью и надеждой. В кафкианском мире, где энергетическая проблема - только мое личное дело. Только психическое и физическое здоровье моей семьи ухудшается.
Накануне Дня восстановления независимости Эстонии.
Да здравствует Эстония. Или нет.