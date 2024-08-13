Жительница Эстонии Никогда еще моя жизнь не была такой плохой и тяжелой

Я живу уже шестой год в деревне Вандьяла в волости Йыэляхтме, в двадцати километрах от столицы. В деревне, которая находится в километре от более крупного соседнего поселения. Без подключения электричества в доме. У двух наших ближайших соседей подключение с советских времен и линии, сила тока в каждом доме - 40 ампер. В нашей деревне есть электрический столб, по которому электричество передается соседям, где находится конец линии. Почему мы без электричества?

Поскольку изначально нам предложили подключение к сети за 30 000 евро, что во время строительства дома казалось фантастически большой суммой. В местной электроэнергетической компании Loo Elekter устно заверили, что когда построят новую подстанцию ​​и добавят к ней амперную мощность, мы получим подключение гораздо дешевле. Мы ждали.

Сейчас прошло почти десять лет, и ситуация следующая: ни одна подстанция не построена, не добавлены амперы, обещания забыты, поскольку никаких письменных обещаний не было. Сделанное нам в начале этого года предполагаемое волатильное предложение о подключении на 16 ампер составило 187 775 евро плюс налог с оборота, из которых ко мне, индивидуальному предпринимателю, владельцу небольшого участка и дома энергетическая компания применила 50-процентную ставку обязательств по развитию. И это не вся сумма, поскольку окончательная сумма сформируется только после реальных расходов.