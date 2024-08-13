ШОК! Похоже, что США не готовы к большой войне

Перевод: Сергей Светлов

Комиссия по национальной оборонной стратегии пришла к выводу, что США не готовы вести и выигрывать крупную войну, поскольку вооруженные силы слишком малы, а расходы на оборону недостаточны. В докладе предупреждается, что угроза для США настолько серьезна, что она превосходит даже угрозы и риски, существовавшие в течение всего периода Холодной войны, поскольку растет объединенная мощь таких противников, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

Пентагон опубликовал в 2022 году Национальную оборонную стратегию, в которой рассматриваются угрозы мировому порядку, включая действия Китая и России. Однако, согласно докладу, эта стратегия теперь отстает от реального положения дел, и угроза является самой серьезной со времен Второй мировой войны.

В докладе подчеркивается рост военной мощи Китая и России, а также их склонность запугивать соседей и стремиться к территориальной экспансии. Кроме того, в нем содержится предупреждение, что углубляющиеся связи между этими странами, а также Ираном и Северной Кореей, могут привести к вспышке глобального конфликта.

Доклад также критикует нынешнюю военную стратегию США, согласно которой страна способна победить в двух меньших войнах одновременно, но не в более крупных и длительных конфликтах. Комиссия призывает увеличить военную мощь и ускорить развитие вооруженных сил, чтобы США были готовы к будущим конфликтам.