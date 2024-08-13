Держитесь крепче! Цены на оливковое масло взлетят до стратосферы

Перевод: Сергей Светлов

Рост цен на оливковое масло обусловлен рядом факторов, таких как спрос, затраты на рабочую силу, изменение климата и т.д. В мире ежегодно производится около трех миллионов тонн оливкового масла. Европейский союз составляет подавляющее большинство этой продукции - в среднем от 1,9 до 2,5 миллиона тонн в год.

Основные страны, откуда к нам поступает оливковое масло, - это Испания, Италия и Греция. Уже не редкость, что за бутылку объемом 0,5 литра приходится платить десять евро и больше.

«Рост цен обусловлен рядом факторов, включая изменения климата, которые привели к значительному снижению урожайности, особенно в таких ключевых странах, как Испания», - объясняет ситуацию представитель оливковой промышленности Дитер Оберг в интервью Bild.

Объемы производства в Испании, крупнейшем производителе оливкового масла в мире, сократились почти вдвое - с 1,23 миллиона тонн до 780 000 тонн. Основной причиной этого являются изменения климата.

«Из-за засухи в оливках стало меньше мякоти, что влияет на урожайность и качество», - добавляет Оберг. Даже если сейчас начнут сажать больше деревьев, проблема не решится быстро. Новому оливковому дереву требуется от трех до пяти лет, чтобы начать приносить плоды.

Около 67 процентов всего мирового производства оливкового масла приходится на ЕС. Италия и Греция могут частично компенсировать дефицит, вызванный снижением производства в Испании. Кроме того, страны, не входящие в ЕС, такие как Турция и Тунис все чаще могут производить качественные масла. Тем не менее, колебания производства в Испании заметны.

Затраты на рабочую силу возросли

«Наибольшие затраты связаны с уходом за деревьями и сбором урожая, которые составляют около 75 процентов от общих расходов», - объясняет эксперт по оливкам Оберг.

«Если 20 лет назад сборщик урожая в Испании зарабатывал около 20 евро в день, то сейчас это более 60 евро. К этому добавляются возросшие затраты на энергию и транспорт», - говорит Оберг, и конца росту затрат он пока не видит.