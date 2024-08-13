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ОБЗОР Кремль пытается найти ответ на демонстрацию Украиной силы в Курской области

Маргус Паалисте
, журналист
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Украинские солдаты на танке Т-64 в Сумской области, приграничной с Россией.
Украинские солдаты на танке Т-64 в Сумской области, приграничной с Россией. Фото: ROMAN PILIPEY/AFP/SCANPIX

Верхушка российской власти во главе с лидером режима Владимиром Путиным по-прежнему пытается отреагировать на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России, которое началось неделю назад.

Признаки растерянности в руководстве Кремля были заметны в ходе состоявшегося вчера днем ​​совещания руководства силовых ведомств, которое транслировалось по российскому государственному телевидению, где, в частности, главы самоуправлений приграничных с Украиной территорий должны были отчитаться перед Путиным.

Когда губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинские войска контролируют территорию шириной сорок километров и 28 населенных пунктов на территории России, Путин заметно изменился в лице. Он прервал выступление Смирнова, предоставив Минобороны публикацию более подробной информации о ходе продвижения Вооруженных сил Украины.

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