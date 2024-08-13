Верхушка российской власти во главе с лидером режима Владимиром Путиным по-прежнему пытается отреагировать на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России, которое началось неделю назад.
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ОБЗОР ⟩ Кремль пытается найти ответ на демонстрацию Украиной силы в Курской области
Признаки растерянности в руководстве Кремля были заметны в ходе состоявшегося вчера днем совещания руководства силовых ведомств, которое транслировалось по российскому государственному телевидению, где, в частности, главы самоуправлений приграничных с Украиной территорий должны были отчитаться перед Путиным.