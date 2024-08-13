ОБЗОР Кремль пытается найти ответ на демонстрацию Украиной силы в Курской области

Признаки растерянности в руководстве Кремля были заметны в ходе состоявшегося вчера днем ​​совещания руководства силовых ведомств, которое транслировалось по российскому государственному телевидению, где, в частности, главы самоуправлений приграничных с Украиной территорий должны были отчитаться перед Путиным.