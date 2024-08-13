По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас, около трети бригад скорой помощи, обслуживающих город Таллинн, оказались в очереди.

«Другие больницы Таллинна пришли на помощь, чтобы облегчить ситуацию, но проблема до сих пор еще не решена», - уточнила она.

Халликас добавила, что если возникнет необходимость вызвать скорую помощь, людям необходимо быть готовыми долго ждать.

По словам главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, в сутки скорая помощь совершает по столице около 300 выездов, и около половины пациентов приходится доставлять в больницу. Пока о возникших в PERH проблемах скорой помощи никто не сообщил.

«Машины скорой помощи доставляют пациентов в больницу, но застревают там и ждут, поскольку их не пускают в больницу. Мы пытались узнать причину, но там говорят - ждите», - описал ситуацию Адлас. В результате бригады скорой помощи не могут обслуживать новые вызовы.

Таллиннская скорая помощь также проинформировала о проблеме кризисного специалиста Департамента здоровья, но и оттуда ответа не последовало.

«Поэтому мы выпустили пресс-релиз, чтобы пациенты знали, что скорая помощь к ним не доедет, поскольку машины сейчас стоят у дверей больницы и ждут возможности передать пациента», - пояснил Адлас.

Postimees обратился за комментарием в PERH, он будет добавлен при первой возможности.