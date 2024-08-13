ВСУ прекратят наступление в Курской области, когда Россия согласится на «справедливый мир» и заключенные в предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира» условия, заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий. «Чем быстрее РФ согласится на восстановление справедливого мира, в частности на основе "формулы мира", тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территории РФ», - указал он на брифинге в Киеве во вторник, 13 августа.

Представитель МИД Украины назвал абсолютно законными действия Украины на территории приграничного российского региона ввиду закрепленного в Уставе ООН права на самооборону. По его словам, его страна не заинтересована в том, чтобы аннексировать российские территории, а хочет защитить жизни своих людей. Кроме того, данная операция имеет целью усложнить логистику ВС РФ и не позволить им перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область.

Украина хочет создать буферную зону в Курской области

Тихий указал, что Украина стремится создать буферную зону в Курской области для защиты своего населения и вооруженных сил. Только с начала июня ВС РФ нанесли с территории Курской области более 2 тысяч ударов по Сумской области, использовав 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет.