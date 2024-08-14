Часы Мбаппе стоят дороже, чем жилище некоторых людей

Игроки «Реала» прибыли в варшавский аэропорт Окенче. Мбаппе, который присоединился к клубу этим летом, также был среди спортсменов. Польское издание Fakt сообщило, что у Мбаппе на запястье были очень дорогие часы Hublot Big Bang 44 мм, рыночная цена которых, по данным издания, составляет около 60 000 евро.

По данным эстонских порталов недвижимости, за такую цену можно купить, например, однокомнатную квартиру в городе Тарту или двухкомнатную квартиру в Раквере.

Мбаппе еще не выходил на поле в футболке «Реала». Француз отдыхал после изнурительного чемпионата Европы. Мбаппе, скорее всего, дебютирует за свой новый клуб в среду. Свой первый матч в испанской Премьер-лиге «Реал» проведет уже вечером в воскресенье, когда отправится в клуб «Мальорка».