Ср, 14.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Рейтинги: популярность «Отечества» снизилась, соцдемы удерживают второе место

rus.postimees.ee
Copy
Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Sander Ilvest

Популярность лидирующего в рейтингах партий «Отечества» за последний месяц снизилась на два процентных пункта в опросах социологической службы Norstat, в то время как Социал-демократическая партия сохраняет второе место с рекордным для соцдемов уровнем поддержки за период с 2019 года, пишет Rus.ERR.

По последним данным, 29% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,8% - Социал-демократическую партию и 16,9% - Партию реформ.

За тройкой лидеров следуют EKRE (12,9%), Центристская партия (12,6%), Партия правых (5%) и «Ээсти 200» (3%).

«Зеленых» поддерживают 1% респондентов, иные партии - 1,7%.

Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 37,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 54,5%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх