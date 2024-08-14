Популярность лидирующего в рейтингах партий «Отечества» за последний месяц снизилась на два процентных пункта в опросах социологической службы Norstat, в то время как Социал-демократическая партия сохраняет второе место с рекордным для соцдемов уровнем поддержки за период с 2019 года, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: популярность «Отечества» снизилась, соцдемы удерживают второе место
По последним данным, 29% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,8% - Социал-демократическую партию и 16,9% - Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют EKRE (12,9%), Центристская партия (12,6%), Партия правых (5%) и «Ээсти 200» (3%).
«Зеленых» поддерживают 1% респондентов, иные партии - 1,7%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 37,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 54,5%.