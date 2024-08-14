Рейтинги: популярность «Отечества» снизилась, соцдемы удерживают второе место

Популярность лидирующего в рейтингах партий «Отечества» за последний месяц снизилась на два процентных пункта в опросах социологической службы Norstat, в то время как Социал-демократическая партия сохраняет второе место с рекордным для соцдемов уровнем поддержки за период с 2019 года, пишет Rus.ERR.