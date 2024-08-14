Эстонец стал чемпионом Европы!

В триатлоне Xterra означает плавание на 1,5 км, поездку на горном велосипеде на 33 км и бег по пересеченной местности на 10,5 км. Палло, завоевавший титул чемпиона Европы среди мужчин в возрастной группе 50–54 лет, показал время 3 часа 12 минут 28,6 секунды. Серебряная медаль досталась итальянцу Алессандро Боналуми (+11.02.9), а бронзовая медаль – французу Эрику Матье (+12.02.7), сообщил Союз триатлона.

Мелл финишировал со временем 3:15.04.6, заняв 23-е место в мужском классе PRO. Он проиграл победителю этого класса французу Артюру Серьеру за 38 минут и 8,7 секунды. Второе место досталось французу Феликсу Фориссье (+0,42,7), а третье – датчанину Йенсу Эмилю Слоту Нильсену (+1,00,7).

На старт чемпионата Европы также вышел и член правления Союза триатлона Эстонии Марек Антониак, завоевавший в классе M55-59 седьмое место со временем 3:47.12,6.

Победа досталась итальянцу Джанпьетро Де Фавери (3:17.00.8), который опередил испанца Хосе Хулиана Барона Юсте (+2.21.7) и швейцарца Фабьена Нуссбергера (+19.24.1).